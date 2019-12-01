شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة الأحساء تستعرض الفرص التجارية في هونج كونج والان نبدء بالتفاصيل

تُنظّم غرفة الأحساء بالتعاون مع مجلس تنمية التجارة في هونج كونج، غداً، لقاءً مفتوحًا يُسّلط الضوء على فرص التعاون التجاري والمعارض والمؤتمرات والفرص الاستثمارية المتاحة في هونج كونج ، في قاعة الشيخ ناصر الزرعة "رحمه الله" بمقر الغرفة الرئيسي.

ويتضمن اللقاء عرضًا من الوفد الزائر حول الفرص التجارية والاستثمارية ومعلومات محدثة عن السوق والمنتجات والمعارض التجارية المتخصصة في مجالات تجارية عديدة منها الإلكترونيات والكهربائيات، الملابس والأقمشة، الهدايا والأدوات المنزلية، المنتجات المكتبية، وألعاب الأطفال، والأزياء، والأحجار الكريمة، والمجوهرات، والتراخيص التجارية وغيرها.

من جهته رحّب أمين عام الغرفة الدكتور إبراهيم آل الشيخ مبارك، بزيارة وفد المجلس إلى الأحساء للالتقاء بقطاع الأعمال، مبينًا أن الغرفة تعمل على تقديم كل ما من شأنه دعم علاقات التعاون وتعزيز العلاقات التجارية الثنائية بين رجال وسيدات الأعمال في الأحساء ونظرائهم حول العالم، وتبادل أحدث المعلومات المتعلقة بالسوق.

ودعا قطاع الأعمال بالأحساء للحضور والمشاركة في اللقاء لما قد يوفره من فرص جديدة للشركات في الأسواق الرئيسية والدولية، وبخاصة المصانع والشركات المصدرة لمنتجات التمور بالإضافة إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال والراغبين في استيراد بضائع من هونج كونج.