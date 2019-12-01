شكرا لقرائتكم خبر عن اكتتاب أرامكو يدعم المشروعات ويرفع الناتج المحلي والان نبدء بالتفاصيل

أكد خبراء اقتصاديون أن إدراج أسهم شركة أرامكو في السوق المالية السعودية يعتبر أحد إنجازات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين سمو الأمير محمد بن سلمان الداعمة لاقتصاد المملكة، ومرحلة استثنائية في حياة السوق المالية السعودية وستمتد آثارها لسنوات قادمة، مشيرين إلى أن عوائد الأسهم تستقطب مزيدا من الاستثمارات الأجنبية وتدعم المشروعات الحكومية، مع تنويع القاعدة المالية، مما يدعم الإيرادات غير النفطية، ويرفع الناتج المحلي الإجمالي.

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