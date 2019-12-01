شكرا لقرائتكم خبر عن «وهج» توقع اتفاقية تعاون مشترك مع مجموعة «رافو» الفرنسية والان نبدء بالتفاصيل
وجاء توقيع هذه الاتفاقية على هامش معرض دبي للطيران، الذي أقيم في الفترة من 17 نوفمبر إلى 21 نوفمبر 2019م بمدينة دبي، بحضور عبدالإله بن سعود آل ثنيان مدير تطوير الأعمال في الشركة السعودية للتقنيات المتقدمة «وهج»، وبرونو بيرثي الرئيس التنفيذي لمجموعة رافو.
وقال رئيس شركة «وهج» أيمن الحازمي إن هذه الاتفاقية دليل قاطع على سعينا المستمر لتطوير قدرات شركة «وهج» كمورد عالمي لمكونات وأنظمة الطيران ولدينا إيمان راسخ بأنها ستحدث نقلة نوعية، وستكون مثالاً واعداً في نقل المعرفة وجلب معايير عالمية متقدمة في التصنيع والمهارات والتكنولوجيا اللازمة لخدمة صناعة الطيران إلى المملكة العربية السعودية.
وأضاف برونو بيرثي، الرئيس التنفيذي لمجموعة رافو (Rafaut) نحن فخورون جداً بهذه الشراكة مع الشركة السعودية للتقنيات المتقدمة «وهج» إحدى المجموعات الرائدة في المملكة العربية السعودية، التي تساهم على توسيع أعمالنا في المملكة وفي الشرق الأوسط. كما أننا نتشرف بالمساهمة في تحقيق رؤية السعودية 2030.
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