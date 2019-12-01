شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة جاذبية السوق وتنويع القاعدة المالية والان نبدء بالتفاصيل

أوضح الخبير الاقتصادي طلعت حافظ أهمية طرح شركة أرامكو للاكتتاب العام، إذ إن طرح الشركة للتداول بالسوق وفي مؤشر «تاسي» سيعمل على تعميق السوق ومضاعفة القيمة السوقية بما يعرف بمصطلح «market cap»، فيما أن هذا الطرح للتداول سيزيد من جاذبية السوق بإدراج شركة ضخمة في حجم أرامكو، باعتبارها أكبر شركة متكاملة لإنتاج النفط والغاز على مستوى العالم، مبينا أن الأهمية الاقتصادية من اكتتاب أرامكو هي الاتساق مع رؤية وطموحات رؤية المملكة 2030 وتوجهاتها بتنويع القاعدة المالية والاستثمارية بما في ذلك تنويع مصادر الدخل للمملكة، إضافة إلى تعزيز مفهوم الشفافية والحوكمة.

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