شكرا لقرائتكم خبر عن تغطية الطرح عدة مرات وزيادة الأرباح والان نبدء بالتفاصيل

أكد المحلل الاقتصادي الدكتور سعود المطير أن أرباح شركة أرامكو الصافية في 2017، بلغت 284.6 مليار ريال أي 1.42 ريال للسهم، بمكرر أرباح 17 مرة يعطي قيمة للسهم 24 ريالا أما في 2018 فبلغت الأرباح 416.5 مليار أي 2.08 ريال للسهم، بمكرر أرباح 17 مرة مما يعطي قيمة 35.6، وفي 2019 يتوقع أن تصل الأرباح إلى 340 مليارا بحيث تكون ربحية السهم 1.7 ريال، بمكرر أرباح 17 مرة ويمكن أن تصل القيمة 29 ريالا، وبناء على متوسط مكرر أرباح السنوات الثلاث المذكورة يكون السعر العادل لسهم شركة أرامكو هو 30 ريالا، وما ذكر في النشرة من تحديد النطاق السعري بين 30 و32 هو نطاق عادل، أما بخصوص الاكتتاب للأفراد فإن النطاق السعري سيكون عند 32 ريالا للمؤسسات المالية فقط.

وتوقع أن تتم التغطية عدة مرات عند 32 ريالا وسيتم اعتماده كسعر نهائي، ولا يزال متاحا للأفراد مليار سهم، كمتوسط 200 سهم للفرد في حال كان عدد المكتتبين 5 ملايين نسمة، وطرح للأفراد والمؤسسات 1.5% من رأس مال «‫أرامكو» بما يعادل 3 مليارات سهم.

‏وأشار إلى أن طرح 1.5% من رأس المال لأرامكو بينما ما تم تداوله ما بين 2% و3% يمنح مزايا منها التدرج في الطرح قد يرتفع بعد سنة وعند تقييم أعلى، ووقت أفضل بالنسبة للطرح العالمي، والحفاظ على استقرار السعر بتقليل معروض التغطية عند السعر 32 ريالا وبقيمة 96 مليار ريال أي ما يعادل 25.6 مليار دولار كقيمة الاكتتاب لأرامكو الذي يعتبر الأكبر على المستوى العالمي بناء على سعر 32 ريالا للسهم، يكون العائد على السهم من الأرباح الموزعة هو 4.7% والمضمون لمدة 5 سنوات.

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وأضاف: إن من ضمن المحفزات 10% أسهم مجانية كحد أقصى 100 سهم لمن يحتفظ بالسهم لمدة 180 يوما، مما يعني انخفاضا في تكلفة شراء السهم، كما سيؤثر إدراج «‫ أرامكو» في سوق الأسهم السعودية من خلال زيادة ارتباط السوق بسعر البترول بشكل مباشر، مشيرا إلى أنه لن ترتفع فقط أرباح الشركات البيتروكيميائية بل ستزيد أرباح أرامكو، مع زيادة السيولة الداخلة وحجم الاستثمار الأجنبي المباشر في الاقتصاد.

وبين المطير أن إدراج أسهم شركة أرامكو سيعمق السوق ويجعلها مرآة للاقتصاد، مشيرا إلى أن انخفاض حساسية السوق لسعر النفط يعكس التنوع الاقتصادي فيما أن انخفاض تأثير أرامكو بالمؤشر يعني دخول شركات جديدة انبثقت من تنفيذ برامج ‫الرؤية 2030.

ونوه بوجود عوامل مؤثرة في السعر السوقي لسهم شركة أرامكو منها أسعار البترول ومدى مرونة الطاقة الإنتاجية، إلى جانب الاكتشافات الجديدة للاحتياطي النفطي والتوسع الأفقي والرأسي في الصناعات البترولية والبيتروكيميائية، وكذلك مدى تفوقها على المنافسين.