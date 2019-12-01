شكرا لقرائتكم خبر عن تمويل المشروعات الحكومية من قيمة الطرح والان نبدء بالتفاصيل
وأكد أن الحكومة السعودية وضعت ضمانات تأكيدية للمكتتب في سهم شركة أرامكو بمقدار 5% كربح على مدى خمس سنوات مع وضع حوافز مشجعة، مثل سهم مجاني لكل 10 أسهم للمحتفظين بأسهمهم لفترات طويلة وبعيدا عن المضاربات.
وطالب شركة أرامكو بأن تستفيد من مبالغ الاكتتاب في إنشاء ودعم عدد من المصانع، وكذلك تمويل المشاريع الحكومية، مؤكدا أن الفائدة ستعود إلى كل المكتتبين من خلال جني أرباح مناسبة تعتبر جزءا من منظومة التوفير والادخار التي أطلقتها رؤية المملكة 2030 مما سينعكس إيجابا على الاقتصاد السعودي.
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