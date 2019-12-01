شكرا لقرائتكم خبر عن تقليص الاعتماد على النفط والان نبدء بالتفاصيل

أكد نائب رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية بدر الرزيزاء أن إدراج جزء من شركة أرامكو السعودية للاكتتاب العام يعتبر أحد مصادر تنويع الدخل للاقتصاد السعودي، والذي هو من أهداف رؤية المملكة 2030 التي تسعى إلى تقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن الاكتتاب في الأسهم له فائدة اقتصادية بعيدة المدى سواء للدولة أو المواطنين، في ظل أن القطاع النفطي له مستقبل واعد خاصة أن هناك دولا ناشئة تحتاج للمزيد من استهلاك النفط.

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