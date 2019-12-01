شكرا لقرائتكم خبر عن طفرة في معدلات الاستثمار والان نبدء بالتفاصيل

اعتبر الخبير الاقتصادي خالد الدوسري اكتتاب أرامكو حدثا تاريخيا لأكبر شركة في العالم من حيث حجم الأصول والأرباح، مما سيجعلها هدفا للاستثمارات الأجنبية النوعية والإستراتيجية، كما أن حجم السيولة في السوق لن يتجاوز التأثير المعتاد الذي يتم به طرح الشركات الضخمة للاكتتاب العام، مشيرا إلى أن الاقتصاد السعودي سيستفيد بطريقة غير مسبوقة من هذا الطرح، ويرفع معدل الاستثمار في شكل عام المملكة الذي سيسهم في تحقيق رؤية 2030 من الأموال في الاكتتاب وتحقيق اقتصاد مزدهر؛ كون شركة أرامكو الأكبر في العالم وتقدر قيمتها السوقية بين 1.5 و1.7 تريليون دولار، وكذلك يقدر ربحها لسنة 2018 م بـ 111 مليار دولار، وتم تخصيص 1.5% من حجم أسهم الشركة التي تقدر بـ 200 مليار سهم للأفراد والمؤسسات المالية.

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