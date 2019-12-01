شكرا لقرائتكم خبر عن المؤسسات شبه الحكومية أكثر المستفيدين والان نبدء بالتفاصيل

نوه عضو اللجنة التجارية بغرفة الشرقية عبدالرحمن البسام بأن الاستثمار الجديد يعتبر من أحد إنجازات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ، الاقتصادية التي لعبت دورا بارزا في نمو وازدهار المملكة على كافة الأصعدة. وأوضح البسام أن أكثر قطاعات ستستفيد من الاستثمار بشركة أرامكو هي المؤسسات شبه الحكومية التي بها مدخرات المواطنين مثل مؤسسة التأمينات الاجتماعية والمؤسسة العامة للتقاعد فرصة لها أفضل بكثير من استثماراتها السابقة في القطاع العقاري وغيره، بحيث تستثمر في أسهم قليلة المخاطر وأرباحها مضمونة.

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