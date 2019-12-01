نقلة نوعية وتطورات متسارعة

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وأوضح الدوسري أن الانضمام إلى المؤشرات المالية الدولية كمؤشر أم إس سي آر ومؤشر فرنسي راسل ومؤشر مورجان ستانلي، جعل المملكة في مقدمة الدول من حيث حجم التدفقات المالية الداخلة للسوق السعودي، التي تقارب ٢٠٠ مليار ريال.
وأشار الدوسري إلى أن التغييرات والتحديثات، التي طرأت على السوق المالية سرّعت من خطة فتح الاستثمار الأجنبي واستقطاب المستثمرين الدوليين وعززت السيولة في السوق السعودي، مما شجع لتدفق السيولة الاستثمارية، وما زالت في ظل تعزيز الثقة والشفافية وطرح المزيد من الأدوات والخيارات الاستثمارية وإدراج مزيد من الشركات.
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