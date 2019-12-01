شكرا لقرائتكم خبر عن «تداول» ضمن أكبر 10 أسواق عالمية قريبا والان نبدء بالتفاصيل

أشار المحلل المالي قاسم العلي، إلى أن المملكة حققت العديد من الإنجازات على كافة الأصعدة محليا ودوليا، إذ إن السوق المالية «تداول» انضمت إلى مؤشر MSCI للأسواق الناشئة، وكذلك إلى مؤشرات FTSE Russell، وارتفع الوزن النسبي للأسهم السعودية في مؤشر مورغان ستانلي إلى 2.83%، ومن المتوقع أن يصل وزن مؤشر السوق السعودي إلى 0.31% ضمن سلسلة مؤشر الأسهم العالمية لمؤشر فوتسي راسل، وإلى 2.86 % ضمن مؤشر فوتسي للأسواق الناشئة بانتهاء المرحلة الأخيرة في مارس 2020.

ونوه العلي بأن انضمام السوق إلى المؤشرات العالمية قد أدى إلى تدفقات نقدية منذ بداية العام بما يزيد على 82 مليار ريال من صافي الاستثمارات الأجنبية في السوق، مشيرا إلى أن إدراج شركة أرامكو في مؤشرات MSCI وFTSE Russel سوف يؤدي إلى دخول تدفقات نقدية بحدود ١٥ مليار ريال من التدفقات.

وأوضح العلي أن ما تشهده السوق المالية السعودية من تطوير يستهدف تحقيق أهداف رؤية الوطن 2030، التي تحظى بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله-، وما شهدته السوق المالية من تطوير كبير في آليات العمل التنظيمية وما حققته من إنجازات هو ثمرة لخطتها الإستراتيجية، التي تهدف إلى جعل السوق جاذبا للاستثمار الأجنبي والمؤسساتي، وطرح شركة أرامكو سيغير من مركز «تداول» في الفترة المقبلة لتصبح ضمن أكبر 10 أسواق في العالم من حيث مستوى القيمة السوقية.