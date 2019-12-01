«تداول» ضمن أكبر 10 أسواق عالمية قريبا

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ونوه العلي بأن انضمام السوق إلى المؤشرات العالمية قد أدى إلى تدفقات نقدية منذ بداية العام بما يزيد على 82 مليار ريال من صافي الاستثمارات الأجنبية في السوق، مشيرا إلى أن إدراج شركة أرامكو في مؤشرات MSCI وFTSE Russel سوف يؤدي إلى دخول تدفقات نقدية بحدود ١٥ مليار ريال من التدفقات.
وأوضح العلي أن ما تشهده السوق المالية السعودية من تطوير يستهدف تحقيق أهداف رؤية الوطن 2030، التي تحظى بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله-، وما شهدته السوق المالية من تطوير كبير في آليات العمل التنظيمية وما حققته من إنجازات هو ثمرة لخطتها الإستراتيجية، التي تهدف إلى جعل السوق جاذبا للاستثمار الأجنبي والمؤسساتي، وطرح شركة أرامكو سيغير من مركز «تداول» في الفترة المقبلة لتصبح ضمن أكبر 10 أسواق في العالم من حيث مستوى القيمة السوقية.
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