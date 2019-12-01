الاقتصاد

تذليل المعوقات لتحفيز المنشآت

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أكد رئيس لجنة البيئة والغذاء بغرفة الشرقية طلال الرشيد أن عدد المخابز في المنطقة الشرقية يبلغ 7 مخابز آلية و63 نصف آلية بإجمالي 70 مخبزا، ولا يزال هذا العدد قليلا مقارنة بحجم المنطقة، أما بخصوص المخابز التي خرجت من السوق كليا فعددها غير محدد؛ لعدم وجود إحصائية رسمية.

وأشار إلى أن اللجنة تسعى إلى حماية قطاع المخابز من خلال دراسة المعوقات والتحديات التي تنتج عن الجهات الرسمية ذات العلاقة وعقد العديد من الاجتماعات مع المسؤولين في تلك الجهات لتذليل كافة التحديات، مع إجراء الدراسات والبحوث المتعلقة التي توضح التأثيرات الاقتصادية المباشرة على قطاع المخابز والحلول لتخفيف الأعباء المترتبة عليه جراء التكاليف المتلاحقة والمتسارعة.

وطالب الرشيد بتكاتف الجهود بين قطاع الأعمال والجهات الحكومية المختصة لدعم أعمال قطاع المخابز الآلية ونصف الآلية وتحفيز القطاع.

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