شكرا لقرائتكم خبر عن العتيبي: لا يوجد مقابل مالي على نماذج تأهيل المدربين والان نبدء بالتفاصيل
جاء ذلك رداً على التقرير المنشور بصفحة «الاقتصاد اليوم» في يوم الخميس 21 نوفمبر 2019م بعنوان (تراجع الطلب على الدورات التدريبية يغلق 15 معهدا بالشرقية) في العدد رقم 16960.
وبخصوص إجراءات المؤسسة لحماية معاهد التدريب الوطنية أشار إلى أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تحرص على تطوير ومراجعة الأنظمة واللوائح الخاصة بقطاع التدريب الأهلي بشكل مستمر سعياً منها لدعم الاستثمار وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتبسيط الإجراءات.
وأكد العتيبي أنه قد تمت مؤخراً مراجعة وتطوير القواعد والإجراءات التنفيذية للائحة التدريب في منشآت التدريب الأهلية، فيما يتم الآن أيضا مراجعة الضوابط والإجراءات للائحة تنظيم الشهادات الاحترافية بما يساعد على تطوير التنظيمات والحوكمة للشهادات الاحترافية، ونظم الاختبارات المعمول بها بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وفق أفضل الممارسات الفنية والإجراءات التنظيمية، وبما يستهدف التوسع في منح تراخيص الشهادات الاحترافية في جميع المجالات والرفع من جودتها من خلال تطوير التنظيمات والضوابط والإجراءات الخاصة بالشهادات الاحترافية ونظم الاختبارات.
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