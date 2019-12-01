شكرا لقرائتكم خبر عن 322 مليارا حجم القاعدة النقدية.. و1.7 تريليون قيمة الودائع المصرفية والان نبدء بالتفاصيل

كشفت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» عن نمو القاعدة النقدية بنسبة 3.4 % خلال الربع الثالث من العام الحالي، لتصل إلى نحو 322 مليار ريال، مقارنة بالربع المقابل من 2018، فيما ارتفعت الودائع المصرفية إلى 1699.2 مليار ريال بزيادة 2.4 % وبواقع 40.3 مليار ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.

ووفقا للتقرير الإحصائي الربعي للتطورات النقدية والمصرفية للربع الثالث من العام الحالي 2019، فإن الودائع لدى المؤسسة سجلت ارتفاعا 4 % خلال الربع الثالث من العام الحالي، لتصل إلى 104 مليارات ريال، مقارنة بالربع المماثل من 2018.

وأشار التقرير إلى أن الموجودات والمطلوبات للمصارف التجارية سجلت بنهاية الفترة ارتفاعا سنويا نسبته 5.5 % وبواقع 131.3 مليار ريال قياسا بالفترة المقابلة من العام السابق ولتبلغ 2506.4 مليار ريال.

ولفت التقرير إلى أن إجمالي الأصول الأجنبية للمصارف التجارية سجل خلال نفس الفترة ارتفاعا ربعيا نسبته 6.8 % بالمقارنة مع الربع الثاني السابق، إلا أنها سجلت تراجعا سنويا نسبته 1.3 % وبواقع 3.2 مليار ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق لتبلغ حوالي 237.8 مليار ريال، إذ شكلت نسبة الأصول الأجنبية بنهاية الربع الثالث من العام الحالي 2019 ما نسبته 9.5 % من إجمالي أصول المصارف التجارية.

وبحسب التقرير، فإن المطلوبات الأجنبية للمصارف التجارية، ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 71 % وبواقع 68.6 مليار ريال مقارنة بالربع المقابل من العام السابق، ولتبلغ في نهاية الفترة حوالي 165.2 مليار ريال، مشكلة بذلك ما نسبته 6.6 % من إجمالي مطلوبات المصارف التجارية. كما انخفض صافي الأصول الأجنبية للمصارف التجارية بنهاية الفترة بنسبة 49.7 % وبما يعادل 71.8 مليار ريال مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي ليبلغ 72.6 مليار ريال.

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وفيما يتعلق بمطلوبات المصارف التجارية من القطاعين الخاص والعام والذي يشمل الحكومي وشبه الحكومي، فقد سجلت بحسب التقرير ارتفاعا سنويا نسبته 6.7 % وبواقع 121.4 مليار ريال، لتبلغ في نهاية فترة الربع الثالث 2019 نحو 1926 مليار ريال، فيما بلغت نسبة مطلوبات المصارف التجارية من القطاعين الخاص والعام من إجمالي الودائع المصرفية 113.3 %.

وارتفعت مطلوبات المصارف التجارية من القطاع الخاص بنسبة 3.2 % على أساس سنوي وبواقع 46.6 مليار ريال مقارنة بالربع المقابل من العام السابق ولتبلغ في نهاية الربع الثالث 2019 نحو 1499 مليار ريال.

وشهدت مطلوبات المصارف التجارية من القطاع العام بشقيه الحكومي وشبه الحكومي ارتفاعا ملحوظا بلغت نسبته 21.3 % وبواقع 74.8 مليار ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق ولتبلغ في نهاية فترة الربع الثالث من العام الحالي 427 مليار ريال.

وأشارت الإحصائية إلى ارتفاع على أساس سنوي في رأس مال واحتياطيات المصارف التجارية خلال فترة الربع الثالث 2019 بنسبة 8.1 % وبواقع 28.8 مليار ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق 2018، وليبلغ في نهاية الفترة 383.6 مليار ريال.

وبلغت نسبة رأس مال واحتياطيات المصارف التجارية إلى إجمالي الودائع المصرفية في نهاية الربع الثالث 2019 ما نسبته 22.6 %. في حين بلغت أرباح المصارف التجارية خلال الربع الثالث من 2019، 13.7 مليار ريال مقابل 10.9 مليار ريال للربع السابق وبارتفاع نسبته 25.3 % بما يعادل 2.8 مليار ريال.