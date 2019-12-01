شكرا لقرائتكم خبر عن الأسواق في حالة ترقب لاجتماعات OPEC+ ومحصلة اكتتاب أرامكو والان نبدء بالتفاصيل

أنهى سوق الأسهم السعودية تداولاته على تراجع لافت بلغ 203 نقاط أي بنسبة 2.52% وقد يبدو أن الوضع غير طبيعي في ظل غياب المؤثرات المهمة المحلية والدولية إلا أن الأمر ليس كذلك، فصعود السوق خلال الأسابيع الماضية بأكثر من 6.50% من غير أي تصحيح كفيل بأن يفقد السوق زخمه الشرائي وحينها يصبح المؤشر العام بحاجة على التصحيح لبناء قواعد سعرية تمكّنه من إكمال الصعود وهذا بالفعل ما حصل.

ومع انتهاء تأثير اكتتاب أرامكو على السوق السعودي بالإضافة إلى تحسن متوسطات أسعار النفط يصبح صعود السوق خلال الفترة المقبلة أكثر قابلية خاصة وأن المؤشرات الفنية للقطاعات القيادية ما زالت توحي بأن الشركات مقبلة على مرحلة صعود مرتقبة إذا تحققت الشروط الفنية وإذا لم يكن هناك أي تأثيرات سلبية قوية.

ولا يمكن تجاهل بعض الأخبار التي تتضمنها الأجندة الاقتصادية هذا الأسبوع ومن ضمنها: اجتماع مجموعة أوبك ثم اجتماع مجموعة أوبك+ بالإضافة إلى انتهاء اكتتاب أرامكو وإعلان التخصيص، ولا شك أن كل هذه الأمور مؤثرة على أسعار النفط وعلى السوق السعودي إذا كانت هناك قرارات استثنائية من حيث تمديد اتفاق خفض الإنتاج وكمية الخفض والتي أتوقع شخصيا أن تصل إلى 2 مليون برميل يوميا حينها ستكون هناك تحركات لافتة على أسواق المال بشكل عام.

» التحليل الفني

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حتى الآن يبدو أن التصحيح الذي بدا على المؤشر العام ذو حركة طبيعية وجيدة للمستقبل بدليل عدم كسر مستوى 7.800 نقطة وقد يبقى المؤشر بين المستوى المذكور وقمة 8.150 نقطة لعدة أيام قبل أن يستأنف المسار الصاعد ويتأكد هذا السيناريو باختراق 8.150 نقطة.

أما من حيث القطاعات فأجد أن قطاع البنوك هو أكثر القطاعات شبها بحركة المؤشر العام وهذا يعني أنه أكثر القطاعات تأثيرا على السوق خلال الفترة الراهنة، وأعتقد أن المصارف بصدد الانتهاء من التصحيح الحالي حيث إن المؤشرات ترجح بأن القطاع لن يكسر دعم 7.500 نقطة حينها ستبدأ الإيجابية تتضح على القطاع.

وعند النظر إلى قطاع المواد الأساسية فإن الإيجابية تبدو أكثر وضوحا من سابقه، حيث إن احترام دعم 4.700 نقطة بات واضحا من خلال تداولات نهاية الأسبوع الماضي وهو ما سيعطي زخما لأداء السوق بشكل عام.

في المقابل أجد أن قطاع الاتصالات يواجه تحديا كبيرا عند دعم 5.900 نقطة، حيث إن التراجع المستمر للقطاع طوال ست جلسات متوالية يضع الدعم المذكور في اختبار مهم فاحترامه يعني أن القطاع بصدد الارتداد بشكل جيد حتى مشارف 6.400 نقطة.