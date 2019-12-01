شكرا لقرائتكم خبر عن عملاق النفط العالمي يدعم استقرار السوق المالية والان نبدء بالتفاصيل

أفاد رئيس اللجنة التجارية بغرفة الشرقية هاني العفالق بأن شركة أرامكو تمثل الثقل الاقتصادي والأموال التي تحتاجها الدولة، ومشاركة المواطنين بملكية شركة أرامكو بـ 0.5% تعطي بُعدا واستدلالات تمثل عمق ثقة المواطن في هذه المساهمة، فيما أن الشركة ستعطي استقرارا للأسواق المالية، مشيرا إلى أن هذا الاكتتاب ذو جدوى استثمارية واضحة كون الشركة ذات تاريخ في صناعة النفط وإنتاجه وتسويقه وعامل لاستقرار سوق النقد العالمي، والتي بدورها بينت للمستثمر أن استثماره بهذه الشركة يعتبر ذا عائد مضمون سواء للمواطن أو الصناديق الاستثمارية، خصوصا وأن الشركة أعطت معدلات محددة لصرف الأرباح، مبينا أن هذا الاستثمار ليس للمضاربة وإنما هو بمثابة صندوق ادخار يستفاد منه على المدى البعيد.

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