شكرا لقرائتكم خبر عن النفط.. مكاسب شهرية قوية رغم التراجع الأسبوعي والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - هبطت أسعار النفط يوم الجمعة مع تجدد التوترات التجارية وارتفاع إنتاج الخام في الولايات المتحدة إلى مستوى قياسي، لكنها حافظت على مكاسب شهرية بدعم من توقعات بأن أوبك وحلفاءها سيوافقون على تمديد اتفاق لخفض الانتاج.

وأنهت عقود برنت جلسة التداول منخفضة 2.25%، عند 62.43 دولار للبرميل ولتنهي الأسبوع منخفضة 1.5%. ومع هذا فإن خام القياس العالمي سجل أكبر شهر من المكاسب منذ إبريل/‏نيسان مع صعوده 6%. وتراجعت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 4.4%، عند 55.17 دولار بتراجع اسبوعي 4.1%. وعلى أساس شهري قفز الخام 2.3% الأكبر منذ يونيو/‏حزيران.

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