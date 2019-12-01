أرفف التبغ فارغة قبيل توسيع «الانتقائية» اليوم



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: منى البدوي

فرغت أرفف بيع التبغ في عدد من المتاجر من علب وصناديق التبغ بمختلف أنواعه، عشية تطبيق الضريبة الانتقائية الموسعة اليوم بنسبة 100% لتشمل أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية (إلى التبغ ومنتجاته ومشروبات الطاقة)، و50% على المشروبات المحلاة بالسكر (تضاف إلى المشروبات الغازية).

وأكدت الهيئة الاتحادية للضرائب استكمال كافة الاستعدادات لتطبيق قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (52) لسنة 2019 الذي يدخل حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم الأحد، وبموجبه يتم توسيع نطاق السلع التي تطبق عليها الضريبة الانتقائية لتشمل المشروبات المُحَلَّاة، وأجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية والسوائل المستخدمة فيها، إضافة إلى التبغ ومنتجاته، ومشروبات الطاقة، والمشروبات الغازية التي بدأ تطبيق الضريبة الانتقائية عليها اعتباراً من بداية أكتوبر عام 2017.

ومن اليوم يتم اعتماد حد أدنى للسعر الانتقائي المفروض على السجائر بواقع 0.4 درهم كحد أدنى لكل سيجارة يتم بيعها داخل الدولة، بحيث يكون الحد الأدنى ثمانية دراهم للعبوة التي تحتوي على 20 سيجارة، إلى جانب أن السعر الانتقائي لكل جرام من تبغ الأرجيلة «المعسل» والتبغ الجاهز للاستخدام والمنتجات الأخرى المماثلة سيكون 0.1 درهم، فكل عبوة وزن 250 جرام سوف يكون عليها 25 درهماً. وتتمثل «المشروبات المُحَلَّاة» المشمولة أي منتج مضاف إليه مصدر من مصادر السكر أو مُحليات أخرى يتم إنتاجه ليكون جاهزاً للتناول كمشروب، والمُركَّزات أو المساحيق أو الجِلّ أو المستخلصات أو أيّ صورة يمكن تحويلها إلى مشروب مُحلَّى. وكل هذه تخضع لضريبة 50% من اليوم.