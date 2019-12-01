النجاح على طريقة بيزوس

جدول أعمال جيف بيزوس، مزدحم جداً، حيث إن مؤسس ورئيس «أمازون»، هو مؤسس «بلو أوريجن» للفضاء وصاحب صحيفة «واشنطن بوست». المثير للدهشة أنه ليس في عجلة من أمره، حيث يخصص وقتاً للراحة ويتخذ قراراته بعناية ويقضي وقتاً مع عائلته.

تالياً نصائح من روتين بيزوس اليومي:

1-استيقظ مبكراً

يقول بيزوس: «أذهب إلى الفراش مبكراً واستيقظ مبكراً أيضاً». ومن المعروف أن الرؤساء التنفيذيين الآخرين يستيقظون قبل شروق الشمس، مثل تيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة «آبل»، الذي يستيقظ في ال 3:45 فجراً، في حين تستيقظ كل من سالي كراوتيشك، الرئيسية التنفيذية ل «أليفيست»، وأندرا نويي، الرئيسة التنفيذية ل «بيبسي» في الساعة الرابعة فجراً.

2-تناول الإفطار مع العائلة

يقول بيزوس: «بعد أن استيقظ أحب قراءة الصحف وشرب القهوة وتناول وجبة الإفطار مع أطفالي قبل أن يذهبوا إلى المدرسة، كما أحب القيام بأعمال المنزل الروتينية مثل إعداد الطعام وغسل الأطباق». ويدعم كلام بيزوس دراسة أجرتها جامعة كاليفورنيا في سانتا باربرا والتي تشير إلى أن قضاء بعض الوقت في مهام روتينية لا تحتاج إلى التركيز يساعد الشخص على أن يكون أكثر إبداعاً.

3-استهل اليوم بأهم الاجتماعات

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عندما يكون بيزوس جاهزاً للتوجه إلى العمل، فإنه يكرس كل تركيزه لأمازون حيث يقول: «أحدد أول اجتماعاتي في الساعة العاشرة صباحاً، حيث أحب أن أبدأ بالاجتماعات التي تحتاج إلى التركيز قبل موعد الغداء».

4-تجنب اتخاذ القرارات عندما تكون متعباً

في نهاية اليوم، يحاول بيزوس تجنب اتخاذ القرارات، ويضيف: «بحلول الساعة الخامسة مساءً أتجنب اتخاذ أي قرار، وأؤجله إلى اليوم التالي». وغالباً ما يصبح اتخاذ قرارات مدروسة أكثر صعوبة على مدار اليوم بسبب الإجهاد والتعب.

5-احصل على قسط كافٍ من النوم

يمنح بيزوس أولوية للنوم الذي يساعده في اتخاذ قرارات صائبة، ويقول في ذلك: «أحرص على النوم لثماني ساعات في اليوم، في حال لم أسافر إلى مناطق زمنية مختلفة. وفي بعض الأحيان يكون ذلك مستحيلاً، لكنني أركز عليه بشدة. أحتاج إلى 8 ساعات من النوم، حيث سأحظى بمزيد من الطاقة ويكون مزاجي أفضل».

6- أعدّ نفسك للنجاح

يقول بيزوس: «فكر في الأمر ملياً.. بصفتك مسؤولاً تنفيذياً رفيع المستوى، ما هو عملك بالضبط؟ إنك تتقاضى راتباً لاتخاذ عدد صغير من القرارات المهمة والمصيرية. مهمتك ليست اتخاذ الآلاف من القرارات كل يوم».