

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي- العين :حمدي سعد ومنى البدوي

اتجه مصنعو مشروبات وعصائر محليون لتعديل خطط الإنتاج المحلي للتأقلم مع تطبيق الضريبة الانتقائية على المنتجات المحلاة، والتي تشمل العصائر والألبان وغيرها من منتجات العصائر التي تعتمد على السكر.مصنعو المشروبات المحلاة يعدلون خطط الإنتاج للتأقلم مع «الانتقائية»

قال ممثلو شركات مصنعة لـ«الخليج»: إنهم بدؤوا فعلياً في تصنيع منتجات طبيعية أو خالية من السكر المضاف، لضمان بيع المنتج بسعر يناسب المستهلك النهائي الذي سيبتعد عن شراء منتجات محلاة بالسكر المضاف نظراً لارتفاع سعرها بصورة كبيرة مع تطبيق «الانتقائية».

وأكد هؤلاء أن تطبيق «الانتقائية» على المنتجات المحلاة أجبرهم على تطبيق استراتيجيات تسويقية جديدة لإقناع المستهلكين باستبدال المنتجات المحلاة بأخرى.

وقالوا: إنهم سيعملون خلال الفترة المقبلة على تطبيق معايير تصنيعية جديدة لمواكبة التحديات الجديدة، وتطبيقاً للقوانين المعمول بها في الإمارات، والتي تخدم الجوانب الصحية للمستهلكين، وتوفر مبالغ طائلة على الدولة في القطاع الحي بشكل عام.

وأشار المصنعون إلى أن سوق الإمارات سيظل مركزاً لصناعة الأغذية والمشروبات بغرض الاستهلاك المحلي، والتصدير بفعل الاستثمارات الكبيرة التي تم ضخها بالقطاع على مدار عقود، والتي تمتعت بنمو كبير كذلك على مستوى المبيعات محلياً وإقليمياً وعالمياً في ذات الوقت.

وقال المصنعون: إنهم عدلوا مؤخراً خطط التسويق المتعلق بالمنتجات المحلاة بالسكر، وركزوا على منتجات جديدة، الأمر الذي يعني اختفاء منتجات كاملة من السوق المحلي، ودخول منتجات جديدة تتوافق مع الضريبة الانتقائية، مع أخذ النماذج والتجارب العالمية في الدول التي تطبق مثل هذه القوانين في الاعتبار .

وعول المصنعون على التنوع السكاني والثقافي في الإمارات من حيث استهلاك المنتجات الصحية من جميع العلامات التجارية المحلية والمستوردة، حيث يعج السوق بمئات المنتجات الخالية من السكر.

ولم يخفِ مصنعو المشروبات والعصائر من تخوفهم الكبير تجاه ضعف الطلب خلال الفترة الماضي، ما يعني تراجع الأرباح، بفعل التحديات الاقتصادية العالمية، التي تتركز في الحرب التجارية وزيادة الرسوم والإجراءات الحمائية في العديد من الأسواق العالمية.

وأوضح مصنعو المشروبات أنهم باتوا أكثر احتياجاً لفتح أسواق جديدة خلال الفترة المقبلة بهدف تصريف الإنتاج، ولا سيما في دول لا تطبق ضرائب على المنتجات المحلاة خاصة السوق الإفريقي والآسيوي.

ومع بدء العد التنازلي لتوسيع تطبيق الضريبة الانتقائية على التبغ ومنتجاته ومشروبات الطاقة، فرغت مواقع بيع التبغ في عدد كبير من المتاجر الموجودة بمنطقة العين من علب وصناديق التبغ بمختلف أنواعه، وذلك بعد توجه عدد كبير من المدخنين وأيضاً الباحثين عن فرص ربحية إلى الشراء.

و شهدت المواقع التي تبيع السجائر العادية والإلكترونية وغيرها من المواد التبغية إقبالاً كبيراً على شراء علب السجائر والمعسل المستخدم في الشيشية وأيضاً المواد السائلة التبغية المستخدمة في الشيشة والسجائر الإلكترونية، وبكميات كبيرة وذلك في محاولة من بعض المدمنين على التدخين، توفير بعض الدراهم التي يتم هدرها على السجائر.

كما استغل بعض أصحاب المحلات الصغيرة والعمالة الهامشية فرصة وجود فارق في السعر بعد بدء تطبيق القرار، لرفع مدخولاتهم حيث لم يقتصر تخزين كميات كبيرة من السجائر فقط على المدخنين، وإنما أيضاً الأفراد الذين وجدوا في القرار ما يضمن له جني بعض الدراهم.

وأشار عدد من أصحاب محلات السوبرماركت التي توفر للمستهلكين منتجات تبغيّة، إلى أن الإقبال الواسع على شراء السجائر بدأ في الأسبوع الأخير من شهر نوفمبر إلا أن أعدادهم بلغت أوجها خلال اليومين الأخيرين وهو ما أدى إلى نفاد الكميات في بعض المتاجر.

وفي الإطار نفسه، أكد عدد من المستهلكين في منطقة العين أن القرار سيسهم في تعديل سلوكيات عدد كبير من أفراد المجتمع خاصة فيما يتعلق بالمشروبات المحلاة بالسكر موضحين أن الاعتماد على المواد الغذائية الطبيعية خاصة العصائر الطازجة المعدّة في المنازل سيكون أكثر فائدة لصحة وسلامة أفراد المجتمع وأقل خسارة مادية، موضحين أنه وفقاً للحسابات المبدئية التي أجروها فإن قيمة صناديق بعض العصائر ستفوق قيمة صندوق فاكهة طازجة وهو ما سيجبرهم على تغيير بعض العادات والأنماط الاستهلاكية لتتناسب مع مستوى المدخولات الشهرية.