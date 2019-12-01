شكرا لقرائتكم خبر عن الهند.. تباطؤ النمو إلى 4.5% في الربع الثالث والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهرت بيانات حكومية هندية، أن النمو الاقتصادي في الهند تباطأ إلى 4.5% في الربع الثالث من العام، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، وهي أضعف وتيرة في أكثر من ست سنوات، مع تراجع طلب المستهلكين واستثمارات القطاع الخاص، وتضرر الصادرات من تباطؤ عالمي. وكان خبراء اقتصاديون قد توقعوا أن يتباطأ النمو إلى 4.7% على أساس سنوي للفترة من يوليو/تموز إلى سبتمبر/أيلول، ومقارنة مع نمو بلغ 5.0% في الربع الثاني.
واتخذت حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، خطوات لدعم الاستثمار وتعزيز النمو الاقتصادي بما في ذلك خفض ضرائب الشركات في سبتمبر/أيلول، بينما خفض البنك المركزي أسعار الفائدة خمس مرات هذا العام، لكن بعض المسوح تُظهر أن ثقة الشركات عند أدنى مستوياتها في عدة سنوات. (رويترز)
كانت هذه تفاصيل خبر الهند.. تباطؤ النمو إلى 4.5% في الربع الثالث لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.