الهند.. تباطؤ النمو إلى 4.5% في الربع الثالث



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهرت بيانات حكومية هندية، أن النمو الاقتصادي في الهند تباطأ إلى 4.5% في الربع الثالث من العام، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، وهي أضعف وتيرة في أكثر من ست سنوات، مع تراجع طلب المستهلكين واستثمارات القطاع الخاص، وتضرر الصادرات من تباطؤ عالمي. وكان خبراء اقتصاديون قد توقعوا أن يتباطأ النمو إلى 4.7% على أساس سنوي للفترة من يوليو/‏تموز إلى سبتمبر/‏أيلول، ومقارنة مع نمو بلغ 5.0% في الربع الثاني.

واتخذت حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، خطوات لدعم الاستثمار وتعزيز النمو الاقتصادي بما في ذلك خفض ضرائب الشركات في سبتمبر/‏أيلول، بينما خفض البنك المركزي أسعار الفائدة خمس مرات هذا العام، لكن بعض المسوح تُظهر أن ثقة الشركات عند أدنى مستوياتها في عدة سنوات. (رويترز)