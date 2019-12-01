شكرا لقرائتكم خبر عن «اللولو» تفتتح متجرها الجديد في إسكان الحرس الوطني بالدمام والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الدمام:”الخليج 365” عززت مجموعة «اللولو» حضورها في المنطقة الشرقية في السعودية، وذلك بافتتاح أحدث متاجرها «لولو إكسبريس فريش ماركت» في إسكان الحرس الوطني في الدمام. افتتح المتجر الجديد من قبل المهندس فهد سعيد الدغيم، رئيس إسكان الحرس الوطني بحضور يوسف علي موسليام، رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب لمجموعة «اللولو» العالمية.

وعلق يوسف علي قائلاً: «نتقدم بخالص الشكر والعرفان إلى الحرس الوطني السعودي عن تقديمه الدعم لنا في هذا المشروع، ومنحنا المجال لجلب تجربة تسوق رائعة لسكان هذه المنطقة دون الحاجة إلى القيادة لمسافة طويلة. سنواصل التزامنا بتوفير منتجات عالية الجودة بأفضل الأسعار المناسبة للجميع. يعتبر هذا المتجر هو الفرع الرابع في إسكان الحرس الوطني».

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