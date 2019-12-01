شكرا لقرائتكم خبر عن 362 مليار يورو موازنة ألمانيا 2020 والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أقر البرلمان الألماني (بوندستاج) موازنة الحكومة الاتحادية لعام 2020، بنفقات بلغت قيمتها 362 مليار يورو.
ووافق البرلمان على الموازنة بأصوات نواب الائتلاف الحاكم، الذي يضم التحالف المسيحي، المنتمية إليه المستشارة أنجيلا ميركل، والحزب الاشتراكي الديمقراطي، حيث أيدها 371 نائباً، وصوت ضدها 270 آخرون. ولم يمتنع أحد من النواب، البالغ عددهم 641 نائباً، عن التصويت.
وارتفعت النفقات مقارنة بموازنة هذا العام بمقدار نحو 5.6 مليار يورو، لتصل إلى مستوى قياسي. (د.ب.أ)
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