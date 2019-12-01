«غرفة الشارقة» تُعزز تسويق الصناعات المحلية في أوغندا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كمبالا: ”الخليج 365”

اختتمت غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ممثلة بمركز الشارقة لتنمية الصادرات، أمس الأول فعاليات بعثتها التجارية إلى العاصمة الأوغندية كمبالا، التي استمرت ثلاثة أيام بعد محطتها الأولى في العاصمة الكينية نيروبي، وذلك في إطار جولتها الإفريقية التي تنظمها للعام الخامس على التوالي، والتي تأتي ضمن استراتيجية الغرفة وسعيها الدؤوب نحو إيجاد وتعزيز فرص تسويق الصناعات المحلية في الأسواق الخارجية الواعدة والإفريقية على وجه الخصوص.

ونظمت «غرفة الشارقة»، ضمن فعاليات الزيارة «منتدى الاستثمار الإماراتي الأوغندي» بحضور 25 شركة وطنية تعمل في قطاعات صناعية وإنتاجية وتجارية مختلفة، وبمشاركة رفيعة المستوى من كبار المسؤولين وعدد من الجهات الرسمية ورجال الأعمال والمستثمرين الأوغنديين، حيث عززت البعثة التي ترأسها عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، خلال المنتدى شبكة علاقاتها مع مجتمع الأعمال الأوغندي، من خلال عقد عدد من اللقاءات الرسمية واجتماعات العمل الثنائية والجماعية بين أعضاء البعثة ونظرائهم الأوغنديين.

وناقش العويس، مع عدد من الوزراء ورؤساء الهيئات الاقتصادية والاستثمارية في أوغندا ومن بينهم إدوارد كيوانوكا سيسكاندي نائب رئيس أوغندا، وأليكس أونزيما وزير الدولة، وواريكا ميشيل كافابوسكا وزير الدولة للتجارة، وأوليف كيجونجو رئيسة الغرفة الوطنية الأوغندية، سبل تقوية أواصر العلاقات الاقتصادية بين الإمارات وأوغندا بشكل عام ومع إمارة الشارقة بشكل خاص، بما يسهم في رفع نسب التبادل التجاري وإقامة شراكات استثمارية جديدة بين الجانبين، وذلك بحضور محمد راشد بن ديماس، وناصر مصبح الطنيجي عضوي مجلس إدارة الغرفة، وعبد العزيز محمد شطاف مساعد المدير العام لقطاع خدمات الأعضاء مدير مركز الشارقة لتنمية الصادرات، وجمال سعيد بوزنجال مدير إدارة الإعلام في الغرفة، ولمياء الجسمي تنفيذي أول تنمية الصناعات الوطنية في مركز الشارقة لتنمية الصادرات، وسلطان شطاف مدير إدارة المبيعات والتسويق في مركز إكسبو الشارقة، وسلطان آل علي تنفيذي تنمية الصناعات الوطنية.

دفع علاقات التعاون

وألقى عبدالله سلطان العويس، في المنتدى كلمة أكد من خلالها، على متانة العلاقات الثنائية الوثيقة والعريقة القائمة بين الإمارات وأوغندا، مشيراً إلى أن هذه الملتقيات المتجددة التي تحرص الغرفة على تنظيمها سنوياً بهدف مد جسور التعاون الاقتصادي والاستثماري، والتي تعود بالنفع والخير على البلدين الصديقين.

وأضاف العويس: إن بعثة الغرفة إلى أوغندا، هي ثمرة للزيارات التي نحرص على تنظيمها إلى عدد من دول القارة السمراء، ضمن مساعي «غرفة الشارقة» لترسيخ حضورها في الأسواق الإفريقية، وإيجاد السبل الكفيلة بزيادة حجم التعاون التجاري والاقتصادي ومجالات التعاون الاستثماري، في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه «غرفة الشارقة» من أجل ترسيخ الروابط والصلات وفتح آفاق جديدة بين رجال الأعمال والشركات في كل من إمارة الشارقة وجمهورية أوغندا. وأبدى العويس، ثقته التامة بأن هناك مجالات واسعة لهذا التعاون في ضوء الإمكانيات التجارية والصناعية المتوفرة لدى البلدين، حيث تشكل البعثات المتبادلة أحداثاً مميزة يكون لها كبير الأثر في دفع علاقات التعاون الاقتصادي إلى الأمام، والتي ساهمت في تعزيز التعاون وتنشيط التبادلات التجارية وزيادتها، حيث تحتل الإمارات اليوم المركز الثالث بين الدول المصدرة لأوغندا بقيمة مليار و270 مليون دولار (4.661 مليار درهم)، فيما بلغت الصادرات الأوغندية إلى الإمارات 428 مليون دولار، وهذا يعكس حجم الجهود المبذولة لدعم هذا التوجه الاقتصادي والانفتاح التجاري بين الجانبين، من خلال تشجيع الاستثمار في البلدين الصديقين.

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نتائج إيجابية

وألقى أليكس أونزيما، كلمة بالنيابة عن نائب رئيس أوغندا، أثنى خلالها على جهود دولة الإمارات وإمارة الشارقة في تعزيز العلاقات الثنائية مع أوغندا، مشيراً إلى أن البعثات التي تمت بين الجانبين خلال السنوات الماضية أثمرت عن العديد من النتائج الإيجابية، ومنها تزايد استقبال العمالة الأوغندية في الإمارات من خلال الإجراءات الميسرة التي تقدمها الحكومة الإماراتية، الأمر الذي انعكس بشكل كبير على نمو الاقتصاد الأوغندي، مشيداً بالنهج الذي تتبناه الإمارات قيادة وشعباً من خلال تبني التسامح كطريقة وأسلوب حياة، والتي تجلت بإعلان العام 2019 عاماً للتسامح، الأمر الذي يعكس فلسفة الإمارات الواعية تجاه تعزيز قيم السلام والاعتدال والتعددية الدينية، مهنئاً دولة الإمارات قيادة وشعباً بمناسبة اليوم الوطني ال48، ومؤكداً أن هذه الزيارة أثمرت بتوسيع شبكة الأعمال وتعزيز التبادل التجاري، والتي تجلت نتائجها على أرض الواقع لما فيه صالح البلدين.



دفع مجالات التعاون إلى آفاق أرحب



أعرب واريكا ميشيل كافابوسكا، وزير الدولة للتجارة الاوغندي عن اعتزاز بلاده بالعلاقات المتميزة القائمة مع دولة الإمارات، وحرصها على تنميتها وتطويرها في كافة المجالات لاسيما الاقتصادية منها، مؤكداً أن زيارة البعثة التجارية التي نظمتها «غرفة الشارقة» ساهمت بدفع مجالات التعاون الاقتصادي إلى آفاق أرحب وعززت من حجم التبادل الاستثماري بين القطاع الخاص الأوغندي والإماراتي، ورفع نسب المبادلات التجارية بين البلدين الصديقين.