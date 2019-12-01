شكرا لقرائتكم خبر عن أندرو تشيرنج.. اتخذ من الباندا شعاراً لمطاعمه والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أندرو تشيرنج هو رجل أعمال وملياردير صيني - أمريكي، وصاحب سلسلة مطاعم، وهو المؤسس ورئيس مجموعة «باندا»، ومقرها في مدينة روزميد بولاية كاليفورنيا، بالإضافة إلى أنه المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لسلسلة مطاعم «باندا إكسبرس».

ولد تشيرنج في شهر إبريل من عام 1948 في مدينة يانغتشو بمقاطعة جيانغسو الصينية، على الضفة الشمالية لنهر اليانجتسي. وكان ولده، مينج تساي تشيرنج، طاهياً.

انتقل مع عائلته للعيش في تايوان بعد هزيمة الحزب القومي الصيني في الحرب الأهلية الصينية. وفي عام 1963، انتقلت عائلته إلى مدينة يوكوهاما اليابانية، حيث عمل والده طاهياً.

في عام 1966، هاجر تشيرنج إلى الولايات المتحدة للدراسة، وكان عمره آنذاك 18 عاماً. حصل على شهادة البكالوريوس في الرياضيات من جامعة بيكر في عام 1970، ودرجة الماجستير في الرياضيات التطبيقية من جامعة ميسوري في عام 1972. وعندما كان يدرس في جامعة بيكر، التقى بزوجته المستقبلية بيجي تسيانج، التي ولدت في بورما ونشات في هونج كونج.

في عام 1972، انتقل تشيرنج إلى منطقة لوس أنجلوس لمساعدة ابن عمه في إدارة مطعم يسمى «تينج هو»، وبعد بضعة أشهر، وتحديداً في عام 1973، استحوذ على مطعم في مدينة باسادينا، وأطلق عليه اسم «باندا إن»، وجمع أموال الصفقة بالاستعانة بأموال الأسرة وقرض للأعمال الصغيرة. افتتح المطعم في الثامن من يونيو من عام 1973، وكان أشهر المطاعم الصينية في المنطقة.

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في عام 1983، افتتح تشيرنج أول مطعم «باندا إكسبريس» للوجبات السريعة في مركز «جلينديل جاليريا 2» في ولاية كاليفورنيا. وتوسعت سلسلة المطاعم لتشمل 100 مطعم بحلول عام 1993، مع افتتاح مطعم في جامعة كليفورنيا بمدينة لوس أنجلوس.

في عام 2018، أعلنت شركة العائلة «تشيرنج فاميلي تراست» عن الاستحواذ على فندق «ماندرين أورينتال» في شارع «لاس فيغاس ستريب» في صفقة بلغت قيمتها 214 مليون دولار، وتم تغيير علامته التجارية ليصبح «فندق والدورف أستوريا».

في فبراير من عام 2011، تبرّع تشيرنج ب 2.5 مليون دولار لدعم كلية كولينز لإدارة الضيافة في جامعة ولاية كاليفورنيا. وفي مارس من عام 2017، أعلن معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا أنه سيغيّر اسم كلية الهندسة الطبية التابعة له إلى كلية أندرو وبيجي تشيرنج للهندسة الطبية، بعد تلقيه تبرعات بقيمة 30 مليون دولار من تشيرنج، وفي الشهر التالي، أعلنت جامعة ميسوري عن تلقيها تبرعات بقيمة 1.5 مليون دولار منه.

يشار إلى أن أندرو تشيرنج تزوج بيجي تسيانج في عام 1975، ورزقا ب 3 بنات.

في عام 2010، أصبح تشيرنج عضواً في «لجنة 100» للأعمال، وهي مؤسسة دولية غير ربحية والتي تضم رجال أعمال أمريكيين من أصول صينية، وتنظر في القضايا المتعلقة بالأمريكيين الآسيويين والعلاقات الأمريكية الصينية.

في عام 2008، أدرج تشيرنج في قائمة مجلة «فوربس» لأكثر 25 شخصية أمريكية - صينية بارزة، وفي نفس العام أيضاً منحته جامعة ولاية كاليفورنيا للفنون التطبيقية درجة الدكتوراه الفخرية.