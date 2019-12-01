«مصدر» تطور مشاريع طاقة شمسية في أرمينيا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”

أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر)، أمس، عن توقيع اتفاقية رسمية مع صندوق المصالح الوطنية في أرمينيا؛ لتطوير مشاريع طاقة شمسية بقدرة إجمالية تبلغ 400 ميجاواط في البلاد، وبقيمة استثمارية تتراوح بين 300 - 320 مليون دولار أمريكي.

بحضور أرمين سركيسيان، رئيس جمهورية أرمينيا، وسهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والصناعة، وخلدون خليفة المبارك، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب في شركة «مبادلة للاستثمار»، وقّع محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر» إحدى شركات «مبادلة للاستثمار»، وديفيد بابازيان، الرئيس التنفيذي لصندوق المصالح الوطنية في أرمينيا، وهي شركة استثمار أجنبي مباشر مملوكة للدولة، على اتفاقية تطوير مشتركة؛ وذلك خلال حفل خاص أقيم، أمس، في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

ويأتي توقيع الاتفاقية في أعقاب إبرام مذكرة تفاهم خلال شهر يوليو/‏تموز الماضي بين «مصدر» وصندوق المصالح الوطنية في أرمينيا؛ بهدف إنشاء وتطوير وبناء وتشغيل وصيانة محطات للطاقة المتجددة، والتي تشمل مشاريع الطاقة الشمسية الكهروضوئية الثابتة والعائمة ومشاريع طاقة الرياح.

وسيكون المشروع الأول المخطط له ضمن إطار هذا الاتفاق هو عبارة عن محطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية على نطاق المرافق الخدمية بقدرة إنتاجية تصل إلى 200 ميجاواط سيجري تنفيذها غرب أرمينيا، وسيتم استخدام أحدث تقنيات الألواح الشمسية ذات الوجهين لإنتاج الكهرباء عبر أشعة الشمس المباشرة والمنعكسة.

وتطمح أرمينيا إلى توليد أكثر من (30٪) من احتياجاتها من الطاقة عبر مصادر متجددة بحلول عام 2025، وإنتاج ما يصل إلى 1000 ميجاواط من الطاقة الشمسية. وتنتج أرمينيا حالياً قرابة 2800 ميجاواط من الطاقة الكهربائية المركبة، موزعة بالتساوي بين الطاقة النووية والطاقة الكهرومائية والتوليد الحراري من الغاز الطبيعي المستورد.

وتشير التقديرات إلى إمكانية توليد حوالي 1720 كيلوواط ساعي من الطاقة الشمسية لكل متر مربع في أرمينيا، مقارنة ب 1000 كيلوواط ساعي لكل متر مربع كمعدل متوسط لتوليد الكهرباء في بقية أنحاء القارة الأوروبية. وتتمتع البلاد بوجود أكثر من 200 نهر وبحيرة ملائمة؛ لإقامة مشاريع في مجال الطاقة الشمسية العائمة.

تبادل التجارب

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وأكد محمد جميل الرمحي الرئيس التنفيذي ل«مصدر» أهمية الاتفاقية التي تم توقيعها مع صندوق المصالح الوطنية في أرمينيا بحضور الرئيس أرمين سركيسيان والإدارة العليا في شركة مبادلة، مشدداً على أن هذه الخطوة تعكس التزام «مصدر» بالمساهمة في تحقيق أهداف أرمينيا في مجال الطاقة المتجددة.

وأضاف الرمحي: «تتمتع أرمينيا باقتصاد سريع النمو وبيئة منفتحة وداعمة للاستثمار وهو ما مكننا من المضي قدماً في شراكتنا مع صندوق المصالح الوطنية في أرمينيا».

وقال الرمحي: «بصفتها شركة عالمية رائدة في مجال الطاقة المتجددة تنشط في أكثر من 25 دولة، ولديها مشاريع عدة في منطقة آسيا الوسطى، فإن «مصدر» تتمتع بخبرة واسعة في تطوير مشاريع مجدية من الناحية التجارية في مجالات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتحويل النفايات إلى طاقة والتطوير العمراني المستدام. ويمثل هذا الاتفاق محطة مهمة لتبادل التجارب والخبرات مع شركائنا في أرمينيا التي تزخر بإمكانات كبيرة يمكن استغلالها بشكل فاعل في مجالي الطاقة الشمسية وطاقة الرياح».

وأشاد ديفيد بابازيان، الرئيس التنفيذي لصندوق المصالح الوطنية في أرمينيا بالاتفاقية التي تم توقيعها مع «مصدر» والتي تعكس التزام الطرفين بتنفيذ مشاريع طاقة متجددة في أرمينيا. وقال: «لقد عملنا كفريق واحد خلال الأشهر القليلة الماضية، ويسرني الإعلان عن أننا قد أرسلنا إلى حكومة أرمينيا عرضاً تنافسياً يحدد التفاصيل المتعلقة بمشاريع الطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 400 ميجاواط التي ننوي تنفيذها مع مصدر».



محطات طاقة شمسية



تضم أرمينيا حالياً محطات طاقة شمسية كهروضوئية صغيرة ومتوسطة الحجم قيد التشغيل بقدرة إجمالية تبلغ 50 ميجاواط، ومشاريع طاقة شمسية أخرى قيد الإنشاء بقدرة تصل إلى 250 ميجاواط، إضافة إلى خطط لبناء مشاريع أخرى بقدرة إجمالية تصل إلى 700 ميجاواط.