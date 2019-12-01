الإبداع.. ما يميزك عن الآخرين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إن الإبداع هو ما قد يميزك عمن حولك، فهو يساعدك في إيجاد أفكار مميزة وذكية من أجل تقديم فائدة جديدة، والإبداع في مجال العمل، قد يكون ضرورة بحكم طبيعة العمل، مثل الذين يعملون في التصميم الجرافيكي مثلاً، أو ضرورة من أجل تحقيق رغبتنا في التفوق العملي، والتقدم في مجال عملنا، لذلك نحرص على إذكاء شعلة الإبداع في أنفسنا، وقد يكون فيما يلي من النصائح، ما يساعد في ذلك:

1-توقف عن مشاهدة التلفاز، فهو سبب في شحننا بالمشاعر والعواطف القوية التي تجعلنا ننخرط فيها ولا نلتفت إلى تحرير تفكيرنا مما تقيدنا به من أفكار ومشاعر تقليدية.

2-كسر الروتين المعتاد، فالسير ضمن روتين محدد هو عملية تجميد غير مقصودة للعقل، والسير ضمن نمط معين يحرمنا من مواجهة تجارب جديدة في الحياة تزيد من انفتاحنا على الإبداع والتفكير بطريقة مختلفة.

3- المشي يعطينا فرصة للتأمل، ويقوم بعملية تنشيط عقولنا بطريقة معنوية ومادية أيضاً.

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4- الورقة والقلم، هل تعلم بأن إمساك ورقة وقلم، والتصرف بعفوية، بكتابة الكلمات التي تخطر ببالنا، أو رسم أي شكل عشوائي، يساعد في تحرير عقولنا والتفكير بطريقة مبدعة وخلاّقة، وأن الكثير من الأفكار الإبداعية تخرج أثناء قيامنا بذلك.

5- زيارة معارض الفن التشكيلي، فهي مكان مثالي للإبداع والخروج عن المألوف، فهذه اللوحات التي قد لا تفهمها في كثير من الأحيان، تلهمك من خلال تأملها بأفكار لم تخطر ببالك مسبقاً.

6- قراءة أنواع جديدة من الكتب، ففي الحقيقة أن أكثر ما يمكن أن يقتل الإبداع في داخلنا هو استمرار القراءة والاطّلاع على التجارب المرتبطة بعملنا فقط، فهي تدخلنا في حالة من النمطية، واتّباع أفكار الآخرين. لذلك فإن الاطّلاع على تجارب الآخرين في مجال مختلف، والقراءة في مواضيع بعيدة عن عملنا، قد تخلق هذه الأفكار المبدعة، وكأنّنا ندمج بين موضوعين مختلفين لنحصل على ثالث مفعم بالإبداع.

7- قد ترى هذه الطريقة غريبة نوعاً ما، ولكنها تنجح في كثير من الأحيان، وهي أن نقوم باختيار كلمة عشوائية من كتاب، أو حتى قاموس، ونحاول أن ندخلها في تفكيرنا وقد يكون دمجها الدخيل على ما نقوم به وسيلة لإيجاد فكرة جديدة ومبدعة.