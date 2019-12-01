شكرا لقرائتكم خبر عن فى يوم الشوكولاتة العالمى..كم يستهلك المصريون من المنتج الأشهر عالميًا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا أحد ينكر أن الشوكولاتة واحدة من متع الحياة بل أحد مسببات السعادة لدى الكثيريين، حيث يعتبرها البعض الهدية الأفضل التى يمكن تقديمها فى المناسبات السعيدة، وبغض النظر عن الاحتفال بيوم الشوكولاتات العالمى، الذى فيه خلاف حول موعده، هل يحل يوم 29 نوفمبر، أم يوم 7 يوليو من كل عام، نتساءل حول حجم استهلاك المصريين من الشيكولاتة.

من جانبه، قال بلال شرباتي ، المدير التنفيذي لإحدي الشركات العالمية الرائدة في مجال تصنيع الحلوي فى مصر إن الشيكولاتة أحد المنتجات الأكثر تعقيدًا، من حيث تقنيات التصنيع ويحتاج دقة عالية في إنتاجه، كاشفا أن استهلاك المواطن المصري من الشيكولاتة في السنة لا يزيد على 500 جرام، بينما يصل هذا المعدل إلى حوالي 11 كيلو جراما في بريطانيا، وكيلو ونصف في السعودية على سبيل المثال.

وكشفت بيانات رسمية صادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن حجم صادرات مصر للشوكولاتة، ارتفع ليصل إلى 39.4 مليون دولار العام الماضي.

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وأوضحت بيانات المجلس التصديري، أن مصر صدرت شيكولاتة بقيمة 126 مليون دولار، خلال الـ 9 شهور الأولى من العام الحالى في الفترة من يناير إلى سبتمبر، وبنسبة نمو 62% عن نفس الفترة من العام الماضي،

وطبقا لتقرير المجلس التصديرى، فإن عدد من الشركات العاملة فى صناعة الشيكولاتة تستعد لضخ استثمارات جديدة فى السوق خلال الفترة المقبلة، مع انتعاش الاقتصاد فى ظل الطفرة المحققة للاقتصاد المصرى بعد تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى.