شكرا لقرائتكم خبر عن «سامسونج» تعرض أحدث تقنياتها العالمية بـ«cairo ict».. عرض هاتف جلاكسى فولد والشاشات الأحدث بالعالم QLED 8K والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض شركة «سامسونج إلكترونيكس مصر» أحدث تقنياتها وحلولها التكنولوجية العالمية لأول مرة فى مصر على مدار 4 أيام، خلال جناحها المخصص بمعرض القاهرة الدولى للتكنولوجيا Cairo ICT فى دورته الـ23 حيث قدمت حصريا أحدث إصدارات منتجاتها من هواتف ذكية وتليفزيونات وباقة من حلولها الذكية التى تقدمها سامسونج، سواء لقطاع الأعمال والشركات أو للأفراد. وتوجه سامسونج الدعوة للمصريين لزيارة جناحها والوقوف على المنتجات التى أطلقتها محليًا وعالميًا، لما للسوق المصرية من أهمية لدى سامسونج كواحدة من الأسواق الرئيسية فى المنطقة وعلى مستوى العالم.

وفى مفاجأة تعرض شركة سامسونج هاتفها «جالكسى فولد» الذى سيكون متاحًا خلال معرض Cairo ICT، كما تحضر هواتف Note 10 وNote 10+، بقوة خلال المعرض أيضًا إلى جانب هاتف «فولد»، كما تضم ساحة عرض سامسونج سلسلتها الأشهر فئة الـS والأكثر رواجًا الـA والـM، وعدد من أحدث إكسسوارات الهواتف مثل Galaxy Buds، والساعة الذكية Gear Active 2.

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كما تعرض الشركة أحدث شاشاتها بتقنية QLED 8K المصنعة بمصر، إضافة إلى حلول رائدة فى مجال «المعيشة المتصلة» تقدمها من خلال الأجهزة المنزلية المختلفة من ثلاجات وغسالات بتقنية QuickDrive™ و غسالة غسالة Activ DualWash وأجهزة التكييف التى تتصل مع بعضها ومع الأجهزة الأخرى فى المنزل عبر إنترنت الأشياء.

وبالنسبة لفئة التكييفات، تعد تقنية Wind-Free واحدة من أبرز ابتكارات سامسونج التى تقدمها فى هذا المجال، بعد الوصول إلى درجة الحرارة المرغوبة من خلال وضع Fast Cooling، فإنه يحافظ على درجة الحرارة المثالية دون أى رياح مباشرة من خلال تشتيت الهواء البارد والهادئ بلطف عبر فتحات الهواء الصغيرة للحصول على تأثير تبريد طبيعى من خلال تقنية Wind-Free. كما تعرض الشركة فى المعرض شاشات العرض الجدارية والسبورة الرقمية الذكية Flip 2 Samsung وحلول اللافتات الرقمية وحلول شاشات العرض للفنادق.