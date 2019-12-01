شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ترتيب شركات السمسرة بالبورصة المصرية خلال الأسبوع المنتهى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدرت شركة المجموعة المالية للسمسرة فى الأوراق المالية، ترتيب قائمة شركات الوساطة المالية من حيث قيمة التداول بالسوق داخل وخارج المقصورة وبورصة النيل خلال الأسبوع الماضى، بإجمالى قيمة تداول بلغت 1.3 مليار جنيه، بحصة سوقية بلغت 23.3%، وجاءت شركة اتش سى لتداول الأوراق المالية، فى المركز الثانى بإجمالى قيمة تداول بلغت 672 مليون جنيه تمثل حصة سوقية بنسبة 12.2%.

وحلت شركة التجارى الدولى للسمسرة فى الأوراق المالية فى المركز الثالث، بقيمة تداول بلغت 473.2 جنيه، أمنت لها حصة سوقية بنسبة 8.6%، وفى المركز الرابع تأتى شركة الفتح لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 464.8 مليون جنيه بحصة سوقية بنسبة 8.4%، وفى المركز الخامس شركة بلتون لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 392.1 مليون جنيه بحصة سوقية بنسبة 7.1%.

Advertisements

وجاء فى المركز السادس شركة أرقام لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 368.3 مليون جنيه بحصة سوقية بنسبة 6.7%، فاروس لتداول الأوراق المالية فى المركز السابع بقيمة تداول 283.6 مليون جنيه بنسبة 5.1%، وحل فى المركز الثامن شركة العمالقة لتداول الأوراق المالية بقيمة 221.7 مليون جنيه بنسبة 4%.

وحلت فى المركزين التاسع والعاشر شركتا هيرميس للوساطة فى الأوراق المالية، بايونيرز لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول 191.5 مليون جنيه، و 183.4 مليون جنيه جنيه، بنسبة 3.5%، 3.3% على التوالى، جاء ذلك وفقًا للتقرير الأسبوعى للبورصة عن ترتيب شركات الوساطة.