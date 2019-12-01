شكرا لقرائتكم خبر عن " الغرف التجارية " تبحث زيادة التعاون فى تصنيع الورق و الأغذية مع بيلاروسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينظم الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة المهندس ابراهيم العربى صباح الأربعاء المقبل 4 ديسمبرمنتدى الأعمال المصرى البيلاروسى بمقر الاتحاد ، من أجل زيادة التعاون الاقتصادى فى القطاعات المختلفة وبالتعاون مع سفارة بيلاروس بالقاهرة.

كما سيتضمن المنتدى تنظيم لقاءات ثنائية بين الشركات البيلاروسية العاملة فى تصنيع الورق وإنتاج الاغذية مع الشركات ورجال الأعمال المصرية العاملة في هذا المجال

ومن المقرر أن تشمل الشركات البيلاروسية التى ستشهد أعمال المنتدى قطاعات ورق الشحوم ومقاوم للماء والورق الملون وورق ملفوف مع درجات مختلفة من الحماية: العلامة المائية ، الحماية الكيميائية ، والألياف الواقية وإنتاج المغلف والحليب المعقم والزبدة ومسحوق الحليب كامل الدسم ومنزوع الدسم ، ومعالجة ومنتجات الألبان الجافة والحليب المعلب وطعام للأطفال ومشروبات اللبن الزبادي والكريمة الحامضة والجبن .