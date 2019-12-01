شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ترتيب شركات بورصة النيل الأكثر تداولاً خلال الأسبوع المنتهى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدرت شركة سبيد ميديكال، أداء الشركات المدرجة ببورصة النيل، من حيث قيم التداول، وبلغ حجم التداول 1.6 مليون ورقة بقيمة قدرها 2.2 مليون جنيه، خلال جلسات الأسبوع الماضى، وذلك حسبما جاء ذلك فى التقرير الأسبوعى للبورصة المصرية.

وأضاف تقرير البورصة، أن شركة مصر جنوب إفريقيا للاتصالات، احتلت المركز الثانى بحجم تداول بلغ 7.9 مليون ورقة، بقيمة قدرها 1.8 مليون جنيه، وجاءت فى المركز الثالث شركة بى اى جى للتجارة والاستثمار، بحجم تداول بلغ 1.2 مليون ورقة، وبقيمة 921.4 ألف جنيه.

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وجاءت شركتا الأولى للاستثمار والتنمية العقارية، البدر للبلاستيك، فى المركزين الأخيرين، بحجم تداول 8300 ورقة بقيمة 19 ألف جنيه للأولى، وبحجم تداول للثانية 1720 ورقة بقيمة 975 جنيه للثانية.

وبلغ إجمالى قيمة التداول بورصة النيل نحو 5.4 مليون جنيه، وبلغت كمية التداول 6.2 مليون ورقة منفذة على 605 عملية خلال الأسبوع الماضى.