موجز اقتصاد .. شركات بريطانية تشيد بإصلاحات مصر الاقتصادية وتبحث ضخ استثمارات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم السبت 30-11-2019، الإعلان عن عدد كبير من الأخبار الاقتصادية الهامة سواء المحلية أو العالمية، وجاءت أبرزها إتأكيؤد وزير المالية على أن علان ياوندى" يخلق منصة أفريقية لتعزيز التعاون الضريبى ، واعلان البنك الأوروبى أن مصر أكبر دولة عمليات للبنك فى العالم باستثمارات 5.3مليار يورو، واشادة بريطانية بالاصلاحات الاقتصادية فى مصر ، واسعار العملات اليوم واسهار الذهب . وزير المالية: "إعلان ياوندى" يخلق منصة أفريقية لتعزيز التعاون الضريبى البنك الأوروبى: مصر أكبر دولة عمليات للبنك فى العالم باستثمارات 5.3مليار يورو شركات بريطانية تشيد بإصلاحات مصر الاقتصادية وتبحث ضخ استثمارات بمشاريع كبرى " التخطيط " تطلق تقرير التنمية العربية بعنوان "المشروعات الصغيرة والمتوسطة " جهاز الإحصاء: 11.5% ارتفاعا فى قيمة الصادرات خلال عام 2018 "مواد البناء": السوق المصرى يشهد فائضا فى الإنتاج يتطلب دعم أكبر للتصدير رئيس القابضة المعدنية يتقدم بأوراق ترشحه لعضوية مجلس إدارة مصر للمقاصة "التجارة" تستضيف الاجتماع الثانى للجنة تنظيم المشاركة بمعرض إكسبو دبى 2020 Advertisements رئيس الغرف التجارية يلتقى وفد الوحدة الاقتصادية لبحث زيادة التعاون العربى ارتفاع أسعار الذهب اليوم فى مصر.. وعيار 21 يسجل 658 جنيها للجرام أسعار العملات اليوم السبت 30-11-2019 سعر الدولار اليوم السبت 30-11-2019 سعر الريال السعودى اليوم السبت 30-11-2019 سعر اليورو اليوم السبت 30-11-2019 فى مصر سعر الدولار فى البنك الأهلى اليوم السبت 30-11-2019

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