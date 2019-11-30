شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يختتم جولته بمدينة العلمين بتفقد وحدات مشروع بـ"سكن مصر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقب تفقده للأبراج الشاطئية، انتقل الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومرافقوه، لتفقد مشروع "سكن مصر" بالمدينة، حيث يجري تنفيذ 4096 وحدة سكنية بالمشروع (128عمارة - أرضي + 7 أدوار متكررة).

‫ ‫وأشار الدكتور عاصم الجزار، إلى أنه جارٍ تنفيذ الحى اللاتيني، بمدينة العلمين الجديدة، على مساحة 400 فدان، ويضم 6 مناطق بها 249عمارة سكنية، بجانب تنفيذ منطقة الداون تاون، والتى يجرى بها الانتهاء من تشطيب نحو 15 عمارة من إجمالى 40 عمارة يتم تنفيذها، تضم 1320 وحدة، بمواصفات تشطيب الإسكان فوق المتميز، وبمساحات تتراوح بين 90 مترا مسطحا بخلاف الحديقة، و300 متر مسطح لوحدات Tawin House بالروف.