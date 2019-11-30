شكرا لقرائتكم خبر عن محللون : الين يرتفع مع ارتفاع حدة التوتر فى هونج كونج وانخفاض اليوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل الين اليابانى ارتفاعه مع ارتفاع حدة الاحتجاجات فى هونج كونج ودعم الولايات المتحدة لها على حساب الصين وذلك بحسب محليين عالميين .

وقالت رويترز ،ارتفع الين الذي يعتبر ملاذا آمنا مع تراجع العملات الحساسة للمخاطر بعد التأييد الرسمي من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمحتجين ضد الحكومة في هونج كونج ، مما قد يقوض التقدم الذي أحرزته الصين والولايات المتحدة حديثا على صعيد التجارة.

وكان الرئيس الامريكى دونالد ترامب وقع يوم الاربعاء الماضى تشريعا للكونجرس يدعم المحتجين فى هونج كونج بالرغم من اعتراضات غاضبة من بكين مما دفع المحتجين لرفع العلم الامريكى خلال الاحتجاجات.

هذا القرار دفع اليوان الصينى للانخفاض في المعاملات الخارجية بفعل المخاوف من تدهور العلاقات المتوترة أصلا بين الولايات المتحدة والصين ، وقاد الين الى الارتفاع .

بجانب صعود الين صعد أيضا الفرنك السويسري والذهب مع بحث المستثمرين عن ملاذات آمنة أخرى بسبب المخاوف حيال تصاعد محتمل في المخاطر الجيوسياسية.

وذكرت "رويترز" أن الين ارتفع 0.12 % إلى 109.42 مقابل الدولار ، لينتعش من أدنى مستوى في ستة أشهر ، بعد مراجعة تقديرات النمو الاقتصادي الأمريكي بالزيادة في الربع الثالث من العام.

وفي التعاملات الخارجية، نزل اليوان 0.18 % إلى 7.0269 للدولار.

ولم يطرأ عليه تغير يذكر في التعاملات الداخلية ليسجل 7.0280 مقابل العملة الأمريكية.

واستفاد الفرنك السويسري من حالة عدم التيقن لدى المستثمرين.

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وكرد فعل للقرار فتحت الأسهم الأمريكية على انخفاض امس الجمعة لأول مرة هذا الأسبوع، مع عودة توترات التجارة إلى السطح من جديد بعد أن انتقدت الصين قرار الرئيس دونالد ترامب توقيع مشروع قانون يدعم المحتجين فى هونج كونج.

وهبط المؤشر داو جونز الصناعى 60.84 نقطة بما يعادل 0.22 بالمئة إلى 28103.16 نقطة، وفتح المؤشر ستاندرد أند بورز500 متراجعا 6.45 نقطة أو 0.20 بالمئة إلى 3147.18 نقطة ، ونزل المؤشر ناسداك المجمع 23.16 نقطة أو 0.27 بالمئة إلى 8682.01 نقطة.

كما أنهت المؤشرات الثلاثة الرئيسية للأسهم الأمريكية جلسة تداول مختصرة يوم الجمعة على انخفاض، متضررة من تفاقم التوترات بين الولايات المتحدة والصين حول هونج كونج وهو ما أذكى قلق المستثمرين بشأن محادثات التجارة بين العملاقين الاقتصاديين.

وأغلق المؤشر داو جونز الصناعي منخفضا 112.59 نقطة، أو 0.4 %، إلى 28051.41 نقطة بينما تراجع المؤشر ستاندرد اند بورز500 الأوسع نطاقا 12.65 نقطة، أو 0.4 %، ليغلق عند 3140.98 نقطة ، وأغلق المؤشر ناسداك المجمع منخفضا 39.70 نقطة، أو 0.46 %. إلى 8665.47 نقطة.