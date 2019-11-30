شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أرباح «جازبروم» 45% والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن منتج الغاز الحكومي الروسي جازبروم أمس تحقيق صافي ربح 212 مليار روبل (3.32 مليار دولار) في الربع الثالث من العام، بانخفاض 45% على أساس سنوي، بفعل تراجع أحجام الصادرات وهبوط أسعار الغاز في سوقها الأوروبية الرئيسية.
وقالت جازبروم، أكبر منتج للغاز التقليدي في العالم، إن إجمالي مبيعاتها بلغ 1.6 تريليون روبل في الربع الثالث، نزولاً من 1.9 تريليون في الفترة المقابلة قبل عام. (رويترز)
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