شكرا لقرائتكم خبر عن " التخطيط " تطلق تقرير التنمية العربية بعنوان "المشروعات الصغيرة والمتوسطة " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يطلق معهد التخطيط القومى -الذراع البحثى لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري- الإصدار الرابع من تقرير التنمية العربية "المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصادات العربية – دور جديد لتعزيز التنمية المستدامة " وذلك يوم الاثنين الموافق 2 ديسمبر 2019 بمقر معهد التخطيط القومي.

ويعتبر التقرير باكورة تعاون بين معهد التخطيط القومي والمعهد العربي للتخطيط في دولة الكويت، وهو التعاون الذى يمثل نموذجاً يحتذى به على المستوى العربي.

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ويتناول التقرير قضية هامة من قضايا التنمية العربية، حيث يدرك كافة المعنيين بقضايا التنمية في الوطن العربي والعالم الدور الحاكم الذى تلعبه المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في تعزيز فرص التنمية المستدامة ، ويقدم التقرير صورًا متنوعة من أبعاد هذا الدور الهام في الدول العربية والدول المتقدمة والنامية على حد سواء.

كما يقدم التقرير جوانب من التحديات التي تواجه أعمال هذه المشروعات في بيئات الاستثمار والأعمال في الوطن العربي والتي تتصدرها التحديات التمويلية، والمؤسسية والتنظيمية بخلاف التحديات التكنولوجية والتسويقية وغيرها، ويتناول تحليل الأوضاع الجارية لهذه المشروعات والتحديات التي تواجه عملها عربياً، هذا بالإضافة إلى بلورة نموذج انطلاق تنموي متكامل، ويتضمن مجموعة هامة من الأهداف والسياسات التمكينية التي يمكن من خلالها أن تساهم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الارتقاء بالأوضاع الاقتصادية، الاجتماعية والبيئية والتقانية في الوطن العربي، ودعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة العربية في السنوات القادمة، والتعامل مع العديد من تحديات التنمية العربية الضاغطة خاصة مشكلات البطالة والتشغيل ونشر ثقافة ريادة الأعمال في المنطقة العربية.