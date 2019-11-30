شكرا لقرائتكم خبر عن 228 مليار دولار حجم التجارة الدولية للسلع والخدمات فى الصين خلال أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بلغ إجمالي دخل التجارة الدولية للسلع والخدمات في الصين خلال شهر أكتوبر الماضي 62ر1 تريليون يوان (حوالي 228 مليار دولار) بينما بلغت نفقاتها 42 .1 تريليون يوان (نحو 200 مليار دولار) بفائض قدره 9 .201 مليار يوان (نحو 28 مليار دولار).

وذكرت مصلحة الدولة الصينية للنقد الأجنبي – في أحدث بيانات أصدرتها اليوم - أن دخل تجارة السلع في الصين بلغ 48 .1 تريليون يوان (نحو 208 مليارات دولار) في أكتوبر مع حجم إنفاق 16 .1 تريليون يوان (163 مليار دولار) بفائض يصل إلى 6 .328 مليار يوان (نحو 45 مليار دولار).

وأشارت المصلحة إلى أن تجارة الخدمات سجلت عجزا بقيمة 7 .126 مليار يوان (8ر17 مليار دولار) حيث بلغت إيرادات الخدمات 1 .133 مليار يوان (7 .18 مليار دولار) والنفقات8 .259 مليار يوان (5 .36 مليار دولار).