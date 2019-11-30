شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الغرف التجارية يلتقى وفد الوحدة الاقتصادية لبحث زيادة التعاون العربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل المهندس إبراهيم العربى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، السفير محمد محمد الربيع الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية ومحمد مهران نائب رئيس الاتحاد العربى للصناعات الجلدية ورئيس المكتب الإقليمى لجمهورية مصر العربية وعدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العربى للصناعات الجلدية لبحث زيادة التعاون التجارى والصناعى والاستثمارى العربى خلال الفترة القادمة.

جاء ذلك فى حضور عدد من أعضاء مجلس إدارة غرفة القاهرة من بينهم المهندس سامح زكى نائب رئيس الغرفة وخالد حسنين واحمد الوسيمى عضوا مجلس إدارة الغرفة.

وسلم السفير محمد محمد الربيع درع الوحدة الاقتصادية العربية لرئيس اتحاد الغرف التجارية تكريما له على دورة الوطنى فى الريادة التجارية والصناعية محليا وعربيا والمساهمة فى تواجد الصناعات العربية عالميا.

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وقال المهندس إبراهيم العربى، فى بيان له اليوم، أن اللقاء يستهدف زيادة التعاون العربى المشترك بما يصب فى صالح اقتصاديات الدول العربية وهو توجه عام للقيادة السياسية المصرية على رأسها الرئيس عبد ألفتاح السيسى.

وأشار رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إلى أن هناك حراك كبير حاليا من الغرف التجارية لزيادة العلاقات الاقتصادية المصرية عربيا وأفريقيا وعالميا فى المجالات المختلفة فى ظل الفرص الاستثمارية الهائلة المتاحة فى مصر حاليا بعد الإصلاحات الاقتصادية المهمة التى تمت وتعطى فرصة كبيرة لزيادة التعاملات الاقتصادية فى القطاعات التجارية والصناعية والاستثمارية المختلفة.

وتوقع محمد مهران أن تشهد الفترة القادمة تطورا كبيرا فى العلاقات المصرية العربية فى صناعة الجلود خاصة فى ظل توجه الرئيس عبد ألفتاح السيسى لدعم وزيادة العلاقات الاقتصادية المصرية الخارجية بشكل عام وعربيا وأفريقيا بصفة خاصة.