شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار الذهب اليوم فى مصر.. وعيار 21 يسجل 658 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت أسعار الذهب اليوم فى مصر، بقيمة جنيهين ليسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر تداولا فى مصر 658 جنيها للجرام، عقب صعود سعر أوقية الذهب من 1458 إلى 1462 دولار.

أسعار الذهب فى مصر اليوم:

عيار 18 سجل 564 جنيها للجرام

عيار 21 سجل 658 جنيها للجرام

عيار 24 سجل 752 جنيها للجرام

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الجنيه الذهب 5264 جنيها.

أوقية الذهب 1462 دولارا

يشار إلى أن هناك 3 قواعد تحكم أسعار الذهب فى مصر وهى عامل العرض والطلب وسعر أوقية الذهب عالميا والتغيرات التى تطرأ على سعر العملة الأمريكية، وهى القواعد التى يتم مراعاتها بشكل يومى عند تحديد الأسعار.

وتحرص الأسر المصرية على اقتناء الذهب فى المناسبات والأعياد وكهدايا، خاصة فى محافظات وجه بحرى وقبلى، حيث يرتفع الطلب على الذهب من عيار 21، فيما يزيد الطلب على المعدن النفيس من عيار 18 بالقاهرة الكبرى والإسكندرية، والمحافظات التى تزدهر فيها حركة السياحة.

سعر الذهب فى مصر، قد يتغير على مدار اليوم لأكثر من مرة، متأثرا بالمتغيرات العالمية التى يشهدها المعدن النفيس، وكذلك متغيرات سعر الدولار فى مصر، بالبنوك والمصارف الرسمية.

ويشكل الذهب جزءا كبيرا من صادرات مصر من الحلى والأحجار الكريمة والتى تتجاوز المليار دولار سنويا، ويتم تصدير الذهب كخام وسبائك وليس مشغولات تامة الصنع، بسبب ختم الدمغة والذى لا يتم قبوله خارج البلاد.