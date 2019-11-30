شكرا لقرائتكم خبر عن "التجارة" تستضيف الاجتماع الثانى للجنة تنظيم المشاركة بمعرض إكسبو دبى 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استضافت وزارة التجارة والصناعة الاجتماع الثاني للجنة الوطنية التنسيقية المعنية بالمشاركة المصرية فى معرض أكسبو دبي 2020 برئاسة الدكتور عبد العزيز الشريف الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات وبمشاركة ممثلي الوزارات والهيئات والأجهزة المصرية المعنية بالمشاركة فى هذا المحفل الدولى الهام.

وقال عبد العزيز الشريف، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات، إن الاجتماع استهدف استعراض تطور العمل بالجناح المصرى والخطة المستقبلية للإنتهاء من تجهيزه وتسليمه لإدارة المعرض فى الوقت المحدد، مشيراً إلى أن الجناح المصري بالمعرض سيعكس الطابع المصري مع إضفاء الجوانب التكنولوجية الحديثة ليسمح لكافة المشاركين عرض صورة واضحة ومستقبلية عن الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة أمام العالم بشكل جذاب وغير تقليدي حيث يضم التصميم الخارجي للمبنى الخاص بمصر عرضاً لكافة الإنجازات والمشروعات الحالية والمستقبلية.

واستعرض الشريف كافة الإجراءات التي تمت خلال الفترة الماضية منذ انعقاد الاجتماع الأول للجنة خلال شهر أكتوبر الماضي والتي شهدت عقد عدد من ورش العمل الفنية المشتركة مع إدارة اكسبو بدبي للاتفاق على كافة التصميمات والبنية التحتية الخاصة بالمعرض وايجاد حلول لكافة المعوقات الخاصة بتصميم الجناح المصرى ليتوافق تصميم المبنى مع المعايير الانشائية بمدينة الاكسبو.

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وقد تم خلال الاجتماع التأكيد على أهمية الاستعانة بمنتجات مصرية الصنع في التجهيزات الداخلية للجناح بما يعكس لزائرى الجناح مدى التقدم الذى تشهده الصناعة المصرية في مختلف المجالات.

وفى هذا الاطار أشار رئيس هيئة تنمية الصادرات الى ان المرحلة المقبلة ستشهد عقد العديد من اللقاءات المكثفة مع ممثلي القطاعات الصناعية والمجالس التصديرية لتحديد نوعية المنتجات المطلوبة لتجهيز الجناح المصرى.

وأضاف الشريف أن الجناح المصرى بالمعرض يضم القطاعين الحكومى والخاص ويمثل فرصة متميزة للقطاع الخاص لعقد لقاءات ثنائية والتوصل للصفقات التجارية والاستثمارية، مشيراً إلى أن جاري دراسة خطط الدعاية والإعلان وسيتم خلال المرحلة القريبة المقبلة عرضها على اللجنة، حيث أن هناك مرونة كاملة لتقوم كل جهة بعرض رؤيتها وتحديد المساحات المطلوبة لكل فكرة، كما يجري حالياً التواصل مع عدد من الجهات المختلفة والرعاه لرعاية الجناح المصري خلال فترة المعرض.