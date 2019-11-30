شكرا لقرائتكم خبر عن جوهانسبرج تستضيف منتدى المشاركة فى مشروع ربط الأوراق المالية الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استضافت بورصة جوهانسبرغ (JSE) ، التي تعمل مع 7 بورصات أفريقية وبنك التنمية الإفريقى ورابطة الأوراق المالية الأفريقية لتبادل الأوراق المالية (ASEA) ، منتدى المشاركة فى مشروع ربط الأوراق المالية الأفريقية (AELP) ، والذى يهدف إلى تعزيز الاستثمارات فى القارة.

وبحسب بيان لبنك التنمية الأفريقي اليوم ، فإن المبادرة المشتركة ستعمل على تسهيل التجارة عبر الحدود وتسوية الأوراق المالية عبر البورصات المشاركة فى إفريقيا.

كما تسعى إلى إطلاق تدفقات الاستثمار لعموم أفريقيا ، وتعزيز احتياجات تنويع المستثمرين ومعالجة النقص في السيولة في الأسواق المالية في أفريقيا.

وفى كلمته الافتتاحية ، صرح إيمانويل ديارا ، مدير أسواق رأس المال والتنمية في بنك التنمية الأفريقي: "يتمتع بنك التنمية الأفريقى بتاريخ طويل وشراكة مع جمعية الأوراق المالية الأفريقية ، حيث تكمل هذه الشراكة تدخلات البنك نحو تطوير أسواق رأس المال فى أفريقيا ".

أضاف إن البنك سيواصل تعزيز عمله مع المؤسسات التنظيمية والمستثمرين المؤسسيين وبورصات الأسهم وأصحاب المصلحة الآخرين في سوق رأس المال لتعزيز الأطر التنظيمية وتوسيع المشاركة فى السوق وعروض المنتجات ، وكذلك تحسين نشر بيانات أسواق رأس المال لآليات تسعير شفافة" .

وبين أن AELP ، التي بدأت عام 2016 بدأت ب4 بورصات فقط ، وتوسعت إلى 7 بورصات مشاركة وهم JSE ، والبورصة المصرية ، وبورصة موريشيوس ، وسوق الدار البيضاء للأوراق المالية ، ونيروبى للأوراق المالية ، والبورصة النيجيرية و"بورسيه ريغاليال دي فيلور موبيليرز" التي تخدم الفرنكوفونية غرب إفريقيا.

Advertisements

كما تستهدف الرابطة على المدى الطويل انضمام جميع البورصات الأفريقية الـ 27 إلى المشروع وزيادة الميزة التنافسية لأفريقيا مقارنة بالأسواق الناشئة الأخرى ، حيث تمثل البورصات ال 7 المشاركة في المرحلة الأولى من AELP حوالى 85٪ من القيمة السوقية لسوق الأوراق المالية في أفريقيا.

وقالت آن كلايتون ، رئيسة السياسة العامة في بورصة جوهانسبرج إن اتحاد البورصات إضافة رائعة إلى العديد من المبادرات التعاونية حول إفريقيا.

حيث ينصب تركيزنا على تمكين النمو والتنمية المستدامة والشاملة ، ليس فقط في جنوب أفريقيا ولكن في القارة كذلك".

أضافت إن هناك اهتمام كبير داخل إفريقيا بالاستثمار ، ويوفر اتحاد AELP فرصة لمواءمة التبادلات داخل القارة ، وبالتالى فإن التعاون مع أصحاب المصلحة الرئيسيين سوف يظل في مركز تأمين طريق نمو لإفريقيا. "

لافتة انه قامت الرابطة ، بمواءمة أهدافها لتشمل إنشاء منصة تداول مركزية مرتبطة بأنظمة تداول الصرف ؛ التدفق الحر للمعلومات التجارية بين التبادلات المرتبطة ؛ وصول الوسيط إلى منصة التداول المرتبطة ، وإنشاء منتجات تعتمد على الأوراق المالية من البورصات الحليفة.