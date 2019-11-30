شركات بريطانية تشيد بإصلاحات مصر الاقتصادية وتبحث ضخ استثمارات بمشاريع كبرى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سحر نصر: مصر اتخذت خطوات جادة لجذب المزيد من الاستثمارات من خلال تطوير البنية الأساسية يحيى زكي: نتطلع لجذب استثمارات بريطانية فى مشروعات محور قناة السويس

شاركت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والمهندس يحيى زكى، رئيس المنطقة الاقتصاية لقناة السويس فى مائدة مستديرة مع نحو 10 شركات من كبريات الشركات البريطانية، تحت عنوان "الفرص الاستثمارية فى مصر" ضمن الاجتماعات التى تعقدها بعثة طرق الأبواب والتي تنظمها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال BEBA بالعاصمة البريطانية لندن.

واستعرضت الوزيرة الخطوات التي اتخذتها الحكومة في مسار تحسين مناخ الأعمال والاستثمار، مؤكدة أن توجه الحكومة تشجيع الشراكة مع القطاع الخاص وتعزيز الفرص الاستثمارية أمامه للمشاركة فى مختلف المشروعات خاصة المشروعات الكبرى، موضحة أن مصر اتخذت خطوات جادة لجذب المزيد من الاستثمارات من خلال الإصلاحات التشريعية وتطوير البنية الأساسية وتدشين شبكات طرق جديدة.

ودعت الوزيرة، الشركات البريطانية لزيادة استثماراتها فى مصر والتى وصلت إلى 47.8 مليار دولار، فى ظل وجود 1817 شركة بريطانية تعمل فى مصر، مشيرة إلى الفرص الاستثمارية الواعدة فى مصر خاصة فى المشروعات القومية الكبرى مثل محور قناة السويس ومدينة العلمين الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة.

وقام المهندس يحيى زكي، رئيس المنطقة الاقتصادية لمحور قناة السويس، باستعراض الفرص والمشروعات المتاحة بمحور القناة، والتي تتطلع مصر لاجتذاب المزيد من الاستثمارات البريطانية بها خلال الفترة المقبلة، في ظل حزمة الحوافز الاستثمارية المتاحة بالمشروع.

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وخلال اللقاء، أعلنت عدد من الشركات البريطانية الكبرى، عزمها زيارة مصر قريبا لبحث الفرص الاستثمارية المتاحة فى السوق المصرية خاصة فى المشروعات الكبرى، مشيدين بالإصلاحات الاقتصادية والتشريعية فى مصر والتى ساهمت فى وضع مصر على خريطة الاستثمار العالمية.

وعقب ذلك، التقت الوزيرة، بالسفير فيليب بارهام، المبعوث الخاص لرئيس الوزراء البريطانى لقمة الاستثمار البريطانية الافريقية 2020، التى ستعقد فى لندن يناير المقبل، حيث تم بحث تعزيز العلاقات بين افريقيا والمملكة المتحدة، فى ظل تولى مصر رئاسة الاتحاد الافريقى لهذا العام، ودعم مشروعات البنية الاساسية فى القارة.

وأوضحت الوزيرة، أن مصر تدعو المؤسسات الدولية لدعم تنفيذ مشروعات البنية الأساسية فى القارة، وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة فيها واستغلال الفرص الاستثمارية الواعدة فى قارة أفريقيا والتى تحتاج لبنية أساسية.

وأشار السفير فيليب بارهام، إلى أن هذه القمة ستعزز العلاقات بين بريطانيا وقارة افريقيا من خلال تضافر الجهود بين الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات الدولية لجذب استثمارات إلى القارة الافريقية، موضحا أنها ستركز على تمكين الشباب والاهتمام بالتعليم والصحة فى افريقيا.