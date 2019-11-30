شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس القابضة المعدنية يتقدم بأوراق ترشحه لعضوية مجلس إدارة مصر للمقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم الدكتور مدحت نافع، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية بأوراقه، للترشح على منصب عضو مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة، من ذوى الخبرة من غير المساهمين الذين لا يحق لهم تولى منصب العضو المنتدب للشركة.

كانت شركة مصر للمقاصة، قد أعلنت عن فتح باب الترشح أمام الراغبين في الترشح على منصبي عضو مجلس إدارة من ذوى الخبرة من غير المساهمين يحق له أن يكون عضوًا منتدبًا، وعضو من ذوى الخبرة من غير المساهمين ممن لا يحق لهم تولى منصب العضو المنتدب.

جدير بالذكر، أن الشركة القابضة للصناعات المعدنية تعد من كبرى الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام .

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