الارشيف / الاقتصاد

رئيس القابضة المعدنية يتقدم بأوراق ترشحه لعضوية مجلس إدارة مصر للمقاصة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس القابضة المعدنية يتقدم بأوراق ترشحه لعضوية مجلس إدارة مصر للمقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم الدكتور مدحت نافع، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية بأوراقه، للترشح على منصب عضو مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة، من ذوى الخبرة من غير المساهمين الذين لا يحق لهم تولى منصب العضو المنتدب للشركة.

كانت شركة مصر للمقاصة، قد أعلنت عن فتح باب الترشح أمام الراغبين في الترشح على منصبي عضو مجلس إدارة من ذوى الخبرة من غير المساهمين يحق له أن يكون عضوًا منتدبًا، وعضو من ذوى الخبرة من غير المساهمين ممن لا يحق لهم تولى منصب العضو المنتدب.

جدير بالذكر، أن الشركة القابضة للصناعات المعدنية تعد من كبرى الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام .

Advertisements

 

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس القابضة المعدنية يتقدم بأوراق ترشحه لعضوية مجلس إدارة مصر للمقاصة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا