شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأوروبى: مصر أكبر دولة عمليات للبنك فى العالم باستثمارات 5.3مليار يورو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

التقت سحر نصر ، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، بيتسى نيلسون، نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمارة والتنمية لشؤون المخاطر، وذلك خلال زيارتها إلى العاصمة البريطانية "لندن"، بحضورجانيت هاكمان، المدير التنفيذي للبنك لمنطقة جنوب وشرق المتوسط.

وبحث الجانبان، زيادة التعاون بين مصر والبنك في مشروعات الطاقة المتجددة والنقل ودعم البنك لصناعة السيارات فى مصر، ودراسة دعم مشروعات التكامل الإقليمي في القارة الإفريقية في ظل رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي هذا العام.

وأكدت الوزيرة، تطلع مصر لتعزيز التعاون وعلاقات الشراكة مع البنك في مجالات مثل النقل وتطوير المترو والسكك الحديدية، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والطاقة، وزيادة التمويل الممنوح للقطاع الخاص، بما يساهم فى ضخ المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر.

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وأشادت نائبة رئيس البنك، بالشراكة الناجحة بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والتي أثمرت عن اختياره مصر أكبر دولة عمليات للبنك في العالم، وذلك في ظل قصص النجاح التي تحققها مصر على المستوى الاقتصادي، خاصة في مشروعات البنية الأساسية، والتى اصبحت نموذجا يحتذى به فى المنطقة، مشيرة إلى أن البنك ملتزم بدعم مصر في جهودها الإصلاحية وزيادة استثماراته بها، حيث تبلغ حجم استثماراته فى مصر نحو 5.3 مليار يورو فى 99 مشروعا، وتمثل حصة القطاع الخاص 58% من إجمالى الاستثمارات، كما تمثل نسبة استثمارات البنك فى مصر أكثر من 50% من استثماراته فى إفريقيا، والتى تتركز حاليا فى مصر وتونس والمغرب.

وأوضحت نائب رئيس البنك، أن البنك سيعمل على التوسع فى استثمارات القطاع الخاص فى مصر فى ضوء الإصلاحات الاقتصادية التى قامت بها مصر وخاصة تحسين مناخ الاستثمار، والتى كان لها أثر إيجابى على المستثمرين، كما شجعت المؤسسات الدولية على توجيه تمويلات أكبر لمصر لدعم القطاع الخاص في ظل وجود مناخ جاذب وميسر للاستثمار، مؤكدة أن استثمارات القطاع الخاص فى مصر فى طريقها للزيادة خلال الفترة المقبلة.