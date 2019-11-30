شكرا لقرائتكم خبر عن الإثنين .."الحرف اليدوية" تستضيف وفد غرفة الحرف التقليدية بالمغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستضيف غرفة الحرف اليدوية يوم الإثنين المقبل الموافق 2 ديسمبر الجاري، وفد من عرفة الصناعات التقليدية بالمغرب برئاسة حسن شميس، ويستهدف اللقاء فتخ سبل التعاون ودعم العلاقات الثنائية بين الغرفتين بمصر والمملكة المغربية.

وبحسب بيان غرفة الحرف، فإنه سيتم علي هامش اللقاء توقيع برتوكول تعاون مشترك بين الطرفين لدعم الحرف اليدوية والتقليدية بالبلدين، بهدف تحقيق تعاون مثمر بناء وانطلاقاً من المستوي الرفيع للروابط الاخوية التي تجمع بين مصر والمملكة المغربية، الذي يعتبر مرجعا غنيا لتنمية وتطوير علاقات التعاون في ميدان الصناعات الحرفية والتقليدية بين البلدين.

وقال مسعد عمران رئيس مجلس إدارة غرفة الحرف اليدوية، إن قطاع الحرف اليدوية بمصر والمغرب يحتل مكانة كبيرة في اقتصاد كلا البلدين، مضيفا" من منطلق المهنية الاقتصادية والاجتماعية وكذا لدورهما الاساسي في تطوير هذه الشريحة الواسعة من المجتمع والمساهمة بالتالي في إنعاش القطاع، وحيث أن التوأمة بين غرفة صناعة الحرف اليدوية وغرفة الصناعة التقليدية لجهة مراكش، تشكل تعبيراً عن إرادة الطرفين لوضع قواعد وأسس تعاون مستمر وفقاً للقوانين المنظمة لمجالات التعاون المصري المغربي.

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وأضاف عمران أن التعاون المشترك يسهم في تبادل المعلومات حول الأسواق والمعارض الدولية المقامة في كلا البلدين، بغرض تسهيل ومساعدة رجال الاعمال من الجانبين للالتقاء والتعارف وحتي الوصول لعقد الصفقات التجارية تحت أشراف ومساعدة الغرفتان، مع توفير فرصه تبادل الاحصاءات والابحاث الخاصة بالموضوعات التجارية والاقتصادية التي تصدرها الغرفتين، ودعوة مشاركين من جهات تجارية او دولية اخري والتنسيق معهم بغرض دعم هذا البروتوكول.