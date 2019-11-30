شكرا لقرائتكم خبر عن "لو عليك أقساط كتير".. إزاى تقدر تستفيد من مهلة الإسكان لإلغاء غرامات التأخير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تيسيرا على المواطنين، وحرصا من وزارة الإسكان، على تخفيف الأعباء، وعدم تحميل غرامات تأخير، لمن يتأخر عن سداد الأقساط الخاصة بالوحدات السكنية والتجارية والإدارية.

واستمراراً للخدمات التى يقدمها ”الخليج 365” لقرائه، نقدم لكم 10 معلومات محددة حول كيفية الاستفادة من مهلة وزارة الإسكان وهى كالتالى ..

1- الإعفاء من الغرامات يشمل كافة الوحدات السكنية والإدارية والتجارية والفيلل.

2- مدة المهلة التى منحتها الهيئة للحاجزين 3 شهور من تاريخ الإعلان بالصحف.

3- تشمل المهلة أيضا قطع الأراضى السكنية الممنوحة للأفراد والوحدات الشاطئية المقامة أو المباعة بمعرفة الهيئة بالمدن الجديدة.

4- يكون الإعفاء بنسبة 100% من كامل غرامات التأخير حالة السداد لكامل المستحقات.

5- يكون الإعفاء من غرامات التأخير بنسبة 70 % حالة سداد نسبة 75 % من المتأخرات.

6- يكون الإعفاء من غرامات التأخير بنسبة 45 % حالة سداد نسبة 50 % من المتأخرات.

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7- يكون الإعفاء من غرامات التأخير بنسبة 20 % حالة سداد نسبة 25 % من المتأخرات.

8- هذه التيسيرات تسرى لمن صدر لهم قرارات بالإلغاء وتعذر السحب فعلياً لأن المبنى تمت إقامته ومأهول بالسكان.

9- بالنسبة للوحدات السكنية، يشترط أن يكون المقيم بها هو المخصص له الوحدة مع عدم وجود تخصيص لوحدة أخرى بذات المدينة.

10- يتم تطبيق التيسيرات بالشروط الآتية :_

- أن تكون أعمال البناء تمت بموجب ترخيص صادر من جهازالمدينة المختص.

- التنازل عن جميع الدعاوى المرفوعة على الهيئة أو الأجهزة .

- لا تسرى هذه التيسرات على ما سبق سداده قبل الإعلان.