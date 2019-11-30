شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن تدرس فرض قيود جديدة على هواوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تدرس الإدارة الأمريكية، توسيع دائرة حظرها لتصدير الشركات الأجنبية منتجات تحتوى على تقنية أمريكية لشركة هواوى الصينية.

وأعربت الولايات المتحدة، عن قلقها من أن أجهزة هواوى قد تحتوى على ثغرات أمنية تسمح للصين بالتجسس على حركة الاتصالات العالمية، وضغطت على حلفائها لحظر استخدام معدات هواوى.

يشار إلى أن واشنطن تتهم الشركة الصينية" هواوى" بتشكيل تهديد على الأمن القومى بسبب علاقاتها الوثيقة بحكومة بكين، وأدرجتها فى "قائمة سوداء" تحظر عليها استخدام منتجات وخدمات التكنولوجيا الأمريكية.

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وكان من شأن وضع اسم هواوى فى القائمة السوداء، حظر تصدير المنتجات المصنعة أمريكيا للشركة وكذلك حظر بيع منتجات تصنع خارج الولايات المتحدة وتحتوى على تقنية أمريكية.

لكن بحسب رويترز، لا تطال هذه القواعد كبار الموزعين، لذلك تدور نقاشات داخل إدارة الرئيس الامريكى دونالد ترامب لتغيير بعض القواعد لزيادة قدرة الولايات المتحدة على حظر المزيد من الشحنات الأجنبية للشركة، وسيسمح ذلك للسلطات الأميركية بتنظيم مبيعات العناصر غير الحساسة، مثل شرائح الهواتف المحمولة المصنوعة فى الخارج بتكنولوجيا أو برامج أو مكونات أمريكية إلى "هواوى".