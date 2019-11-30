تعرف على كيفية استبدال وحدتك فى الإسكان الاجتماعى فى 6 خطوات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتساءل العديد من الحاجزين بمشروع الإسكان الاجتماعى فى الفترة الأخيرة، عن كيفية استبدال وحداتهم، والطريقة المناسبة، ويقدم ”الخليج 365” خدمة لقرائه من خلال خطوات محددة كيفية استبدال الوحدات السكنية.. 1- لأول مرة مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، يوافق على آالية تبديل الوحدات السكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى. 2- لا بد أن يكون الوحدات السكنية المطلوب تبديلها فى مشروع الإسكان الاجتماعى. 3- التبديل يقتصر على أن يتم داخل المدينة الواحدة. Advertisements 4- تبديل الوحدات السكنية يقتصر أيضا على أن تكون فى نفس الإعلان الواحد بيحث يكون سعر الشقة واحد. 5- يجب على الراغبين فى عملية تبديل الوحدات السكنية الحصول على موافقة البنوك أولا الممولة للوحدات. 6- على الراغبين فى استبدال الوحدات كتابة إقرار كتابى بالموافقة على التبديل المطلوب.

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