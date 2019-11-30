شكرا لقرائتكم خبر عن "البنوك" تتصدر ترتيب القطاعات الأكثر تداولاً بالبورصة خلال أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر قطاع البنوك، ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة المصرية، من حيث قيمة التداول خلال جلسات الأسبوع الماضى، وبلغ 14.2 مليون ورقة بقيمة 916.3 مليون جنيه، وجاء قطاع العقارات ثانى القطاعات نشاطًا، بحجم تداول بلغ 112.4 مليون ورقة، بقيمة 390.7 مليون جنيه.

فيما احتل قطاع الخدمات المالية، الترتيب الثالث بحجم تداول بلغ 74.2 مليون ورقة بقيمة 333.5 مليون جنيه، تلاه قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بحجم تداول 24.4 مليون ورقة بقيمة 213.1 مليون جنيه، ثم قطاع المنتجات المنزلية والشخصية بحجم تداول بلغ 19.9 مليون ورقة بقيمة 151.1 مليون جنيه.

وفى المركز السادس حل قطاع الكيماويات بحجم تداول بلغ 13 مليون ورقة منفذة بقيمة 134 مليون جنيه، ثم قطاع الموارد الأساسية بحجم تداول بلغ 15.5 مليون ورقة منفذة بقيمة 110.6 مليون جنيه، ثم قطاع الأغذية والمشروبات بحجم تداول بلغ 11.6 مليون ورقة منفذة بقيمة 99.9 مليون جنيه، ثم قطاع الغاز والبترول بحجم تداول 15.8 مليون ورقة منفذة بقيمة 60.7 مليون جنيه، ثم قطاع الاتصالات بحجم تداول بلغ 62.4 مليون ورقة منفذة بقيمة 54.8 مليون جنيه.

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وحل قطاعا الإعلام والمرافق فى المركزين الأخيرين على التوالى، حيث بلغ حجم تداول الأول 966 ألف ورقة منفذة بقيمة 4.3 مليون جنيه، الثانى بحجم تداول 7204 ورقة بقيمة 410.6 ألف جنيه.